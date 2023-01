“Nunca vi algo semejante”, dijo el forense que realizó la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa

Por primera vez se difundió una imagen de los 8 acusados con el rostro descubierto. Este lunes declaran el forense que le practicó la autopsia al cuerpo del joven asesinado a golpes en Villa Gesell y otros 9 testigos. Qué pena enfrentan los rugbiers y los principales testimonios.

El 2 de enero comenzó en los Tribunales de Dolores el juicio contra los ocho rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa , que tenía 18 años cuando fue atacado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, y murió. Las principales revelaciones de la segunda semana de audiencias, tanto sobre lo ocurrido dentro de Le Brique como sobre cómo siguió en la calle.

“DATOS CONTUNDENTES DE LA AUTOPSIA CONFIRMAN QUE LOS ACUSADOS LO MATARON”, DIJO BURLANDO

Tras conocerse las declaraciones de los médicos que atendieron a Fernando tras la golpiza, y el forense que estuvo a cargo de la autopdia del cuerpo de la víctima, el abogado la famlia Báez Sosa, Fernando Burlando, dijo que los datos brindados por los profesionales fueron “contundentes” para determinar que el joven murió producto de los golpes.

Fernando perdió la vida en la golpiza.

La mayoría de los golpes que recibió fueron en la cara y en el cráneo.

LOS 8 RUGBIERS IMPUTADOS SIN BARBIJO EN LA SEXTA AUDIENCIA DEL JUICIO POR EL CRIMEN DE FERNANDO

“NUNCA VI ALGO SEMEJANTE”, DIJO EL FORENSE QUE REALIZÓ LA AUTOPSIA AL CUERPO DE FERNANDO

Diego Duarte, el médico forense que realizó la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa dijo hoy que “nunca” vio “algo semejante”, al referirse al estado de la víctima cuando llegó a la morgue, y certificó que el joven presentaba “lesiones incompatibles con la vida”.

Tras brindar su testimonio ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, precisó a la prensa el contenido de su declaración. “Nunca vi algo semejante. El paciente sufrió daño en todo el sistema nervioso central, tanto cerebro, cerebelo, tronco cerebral, no hay una lesión única, son múltiples…la verdad que es muy fuerte siendo padre…”, dijo con la voz quebrada.

Detalló que Fernando presentaba “lesiones incompatibles con la vida, muchas lesiones en el sistema nervioso central” y que cree que “no hubiera tenido posibilidades de salvarse“. Y afirmó que el cuadro con el que se encontró fue el de una “visible saña sobre el cuerpo, con múltiples lesiones“.

“Las marcas que observamos nosotros son muy evidentes y compatibles con la figura que fue imprimida por una zapatilla“, respondió Duarte cuando le consultaron sobre una huella que pudieron reconocer en el cuerpo de la víctima. Además aseguró que él y su equipo le hicieron un “reconocimiento” a algunos de los imputados y que estos presentaban “marcas compatibles con haber golpeado”.

Diego Duarte, el forense que le hizo la autopsia a Fernando Báez Sosa (Télam)

“FERNANDO NO TENÍA SIGNOS VITALES CUANDO LLEGAMOS”, DIJO LA MÉDICA QUE LO ASISTIÓ

La médica Carolina Garibaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a Fernando Báez Sosa tras ser atacado aseguró que el joven “no tenía signos vitales” cuando llegó la ambulancia al lugar.

“No respondió a los estímulos, no había más nada para hacer. Tenía varios hematomas en el rostro, y uno muy particular en forma de zigzag en la mandíbula”, dijo ante la prensa tras declarar ante los Tribunales de Dolores. Y aseguró que la llamada entró al hospital a las 05.02 y la ambulancia llegó al lugar a las 05.09.

Dentro del tribunal, la testigo fue contundente al asegurar que Fernando “no tenía posibilidad de sobrevida” con esas lesiones.

LOS PADRES DE FERNANDO SALIERON DE LA SALA MIENTRAS DECLARABA EL PERITO QUE HIZO LA AUTOPSIA

El médico de Policía Científica Diego Duarte, quien practicó la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa, declaró este lunes que el joven asesinado a golpes en Villa Gesell, en enero de 20, “tenía una importante hemorragia dentro del cráneo”.

Mientras declaraba, los padres de Fernando dejaron la sala de audiencias, para preservarse de los detalles de las lesiones que sufrió su hijo.

Duarte, quien fue quien detectó la “marca de una zapatilla” en la cara de la víctima, explicó que además de la hemorragia en el cráneo, Fernando “presentaba múltiples agresiones en la parte del rostro”.

SE CONOCIÓ UNA IMAGEN DE LOS OCHO RUGBIERS SIN BARBIJO

Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa ingresaron este lunes a los tribunales de Dolores, donde se desarrollará la sexta audiencia. Entraron a cara descubierta, sin barbijo.

Si bien la semana pasada ya habían estado sin tapabocas en la sala, luego de la polémica por si se habían reído cuando Pablo Ventura —el remero de Zárate que fue falsamente inculpado por los acusados al principio de la causa— declaraba en el juicio, esta es la primera vez que se difundieron imágenes de los rostros de los acusados en la actualidad.

EL FISCAL CONSIDERÓ QUE LOS PERITOS “DECLARARÁN CON DETALLES”

El fiscal Juan Manuel Dávila habló este lunes al llegar a los tribunales de Dolores, donde este lunes comenzará la segunda semana del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa yaseguró que los peritos que brindarán testimonio durante la jornada “declararán con detalles”.

Además consideró que “el perito (forense) va a exponer cuáles son las causas de la muerte” de Fernando y señaló que “las lesiones pueden señalar la responsabilidad de cada uno de los imputados“.

CÓMO SEGUIRÁ EL JUICIO POR EL CRIMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA

Desde Dolores, el periodista Diego García Saez explicó por AM750 que las próximas jornadas del juicio avanzarán, principalmente, por los “carriles técnicos” para determinar “la cantidad de goles que recibió Fernando Baéz Sosa y la data verdadera de muerte”.

Diego García Saez

“Los rugbiers van a asistir a toda la consecuencia que tuvo la pericia que se hizo sobre el cuerpo de Fernando. Desfilarán varios peritos. Inclusive, algunos que estuvieron en la propia escena del crimen”, explicó entrevistado por La García.

De este modo, se podrá echar luz sobre el principal argumento de la defensa de los rugbiers, que argumenta que la causa de muerte estuvo vinculada a un RCP (reanimación cardiopulmonar) mal hecho.

LOS RUGBIERS YA FUERON TRASLADADOS A LOS TRIBUNALES DE DOLORES

Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron trasladados a los tribunales de Dolores, donde este lunes se desarrollará la sexta audiencia -del total de 22- del juicio.

Durante esta jornada, declararán 10 testigos entre los que se encuentran médicos, forenses, funcionarios judiciales y policías. Uno de ellos es Diego Duarte, quien le practicó la autopsia al cuerpo del joven asesinado y quien detectó que la víctima presentaba en su rostro “la impronta de una marca de zapatilla“.

También declarará Silvana De Piero, la médica patóloga forense que realizó las pericias histopatológicas a la víctima, la médica ambulancista Carolina Silvana Garibaldi Larrosa, y de su colega Patricia Liliana Gómez. Otro citado es el médico Alejandro Javier Verlatsky, quien le extrajo muestras de sangre a los acusados.

DECLARA EL FORENSE QUE LE PRACTICÓ LA AUTOPSIA A FERNADO BÁEZ SOSA

El forense que realizó la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa, cuatro médicos, dos policías y funcionarios municipales y judiciales son los testigos que declararán mañana en la sexta jornada del juicio al que son sometidos en Dolores los 8 rugbiers acusados de matar a golpes al joven estudiante de abogacía en la puerta del boliche “Le Brique” de Villa Gesell en enero de 2020.

El primero de los testigos será el médico forense Diego Duarte, quien le practicó la operación de autopsia al cuerpo del joven asesinado. En su declaración durante la etapa de instrucción de la causa, Duarte aseguró que el cuerpo de la víctima “presentaba hemorragia masiva intracraneana, hematomas y excoriación en cara lateral izquierda de cuello y mandíbula”, además de “la impronta de una marca de zapatilla“.

También declarará Silvana De Piero, la médica patóloga forense que realizó las pericias histopatológicas a la víctima. En tanto, luego será el turno de la médica ambulancista Carolina Silvana Garibaldi Larrosa, y de su colega Patricia Liliana Gómez. Otro citado es el médico Alejandro Javier Verlatsky, quien le extrajo muestras de sangre a los inicialmente 10 acusados en la causa por el crimen.

En tanto, otros cuatro policías sumarán sus testimonios: serán un efectivo y un funcionario de la municipalidad de Villa Gesell que obtuvieron las cámaras de seguridad de la zona del boliche. Además, declarará el policía bonaerense Ramón Rueda, quien identificó a un testigo que vio al rugbier Máximo Thomsen realizar una señas agresivas cuando aún estaba adentro del boliche, instantes antes del ataque a Fernando en la vía pública. La jornada finalizará con los testimonios de tres funcionarios judiciales.

DOLORES: CRÓNICA DE UNA CIUDAD ATRAVESADA POR EL JUICIO

Desde hace una semana la Ciudad de Dolores se encuentra atravesada por un acontecimiento: el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, desde el céntrico Palacio de Tribunales, gana las miradas de los habitantes de la ciudad. Aunque no se acercan masivamente al lugar, los y las vecinas se mantienen al tanto de lo que ocurre, consultan, opinan, charlan y recuerdan otros casos que, desde lo judicial, también impactaron en la vida del lugar, como el juicio por el asesinato de José Luis Cabezas.



Aunque todavía no hay nada organizado, algunos habitantes no descartan acercarse al Palacio el día de la sentencia o el 18 de enero, cuando en medio del juicio se cumplan tres años del crimen.

“Para nosotros es un acontecimiento muy importante. Acá un poco que nos conocemos entre todos y vamos conversando de lo que nos enteramos”, dice a Página 12 Cristina Vargas, vecina de Dolores, que asegura que el juicio “se transformó en tema de conversación en todos lados”.

“Son casos muy serios y uno trata de darles la mejor atención y de hacerlos sentir cómodos”, cuenta a este diario Norma, recepcionista del Plaza, el primer hotel de la ciudad, mientras cambia de turno con Guillermo, otro recepcionista.

Los dos comentan que cuidaron toda la información referida a Silvino y Graciela, incluso ante los vecinos y vecinas que se acercaban al lugar preguntando por ellos. Norma dice tener 26 años trabajando en el hotel y recuerda que allí, durante el juicio realizado entre fines de 1999 y principios del 2000, se hospedaron también familiares de José Luis Cabezas. “Estuvieron los padres mucho tiempo, eso fue muy duro“, recuerda.

Creíamos que el mundo sería como lo soñamos. A lomo de nuestro verdadero equipaje, que son las emociones, las ideas, lo que sabemos, lo que hemos leído, soñado, deseado, nuestras pasiones, nuestros sentimientos y también los placeres que nos hemos otorgado.

Esas experiencias estéticas que te transportan a mundos abstractos donde todo fluye y se hace comprensible. Hasta que un hecho concreto, obtuso, te paraliza y te desnuda. “A este negro de mierda me lo llevo de trofeo”, escuchó la parca de un rugbier detenido.

Todo resultó de un brillo salvaje, desesperado. De una violencia obscena, simple, irracional.

El odio es un gran negocio. El otro es el miedo. El odio y el miedo se necesitan. La violencia se alimenta de ambos.

En la primera semana del juicio, cinco rubgbiers fueron identificados como agresores directos de Fernando Báez Sosa

Culminada el viernes la primera semana del juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell, en la madrugada del 18 de enero de 2020, cinco de ellos fueron identificados como agresores directos del joven.

Tras la declaración de más de 45 testigos, los imputados Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron identificados como agresores directos de la víctima, mientras que otros dos de los rugbiers, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz, fueron ubicados entre quienes arengaban o golpeaban a amigos suyos que intentaban defenderlo.

El único acusado que no fue mencionado con una participación activa en el hecho en ninguna de las cinco audiencias que se desarrollaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores fue Blas Cinalli, aunque una joven que declaró citó mal su nombre y un efectivo policial dijo que estaba presente en el lugar, de acuerdo a uno de los videos que registraron la escena del ataque y que fueron exhibidos durante el debate.

Fueron en total 47 los testimonios brindados en el primer piso de los tribunales frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari y ante la presencia en cada una de las audiencias de Thomsen, Comelli , Benicelli , Cinalli , Viollaz , y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, acusados por el crimen.

Desde el inicio del juicio declararon, entre otros, los padres de Fernando, amigos que veraneaban con él y también sufrieron lesiones, el remero de Zárate incriminado falsamente en el hecho, personal de seguridad del local bailable, efectivos policiales, turistas y vecinos que presenciaron el ataque, y testigos que brindaron información que permitió la detención de los acusados.