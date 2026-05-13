“Nuevo rico grasa”: Rial apuntó a Adorni y anticipó el verdadero escándalo

El conductor apuntó contra el jefe de Gabinete por el escándalo judicial y denunció que funcionarios del Gobierno cobrarían sobresueldos de hasta 30 mil dólares en negro.

Jorge Rial tiró una granada en X. En un tuit que se viralizó de inmediato, el conductor de C5N apuntó directamente contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y fue más allá del expediente judicial que ya lo tiene en la mira: anticipó que el verdadero escándalo no es el que ya se conoce, sino lo que todavía no salió.

“El verdadero escándalo de Adorni es el tema sobresueldos. Su gesto de nuevo rico grasa deja en posición adelantada a todos los funcionarios”, escribió Rial, y agregó que hay muchos funcionarios del gobierno que cobran 30 mil dólares mensuales por fuera de su sueldo y en negro. El remate fue para Adorni: “El problema es que el Bovocero se los gastó todo junto. Como buen boquetero de la política que es”.

El tuit llega en el peor momento para el funcionario. La causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py acumula evidencias que resultan difíciles de explicar: el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que Adorni le pagó 245.929 dólares en efectivo por refacciones de lujo en su casa del country Indio Cuá —cascada, pileta con jacuzzi de mármol travertino, carpintería de alta gama—, y además aportó fotos, videos, presupuestos y comprobantes. En paralelo, el periodista Hugo Alconada Mon sintetizó el cuadro en una frase que también circuló como un reguero de pólvora: “Compras y deudas en menos de dos años: más de 800.000 dólares. Sueldo: 5.000 dólares por mes”.

Entre las hipótesis que investiga la Justicia aparece el cobro de sobresueldos a través de fondos reservados de la SIDE, una práctica que algunos legisladores ya compararon con el menemismo. También se indagan contratos millonarios de su amigo Marcelo Grandío en la TV Pública y los vínculos del funcionario con el entramado de la criptoestafa $LIBRA. La diputada Marcela Pagano lo describió como “el cajero de Javier Milei”.

Jorge Rial | Foto:CEDOC



Por Franco Guareschi – Revista Noticias