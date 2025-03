Nuevas imágenes muestran qué ocurrió entre Facundo Manes y Santiago Caputo: una cámara de seguridad y el rol de Fran Fijap

Tras el escándalo, se difundió una toma panorámica en la que se ve el momento en el que el diputado radical fue abordado por el asesor presidencial tras salir del recinto. Otro clip muestra con detalle el accionar del youtuber Fran Fijap, uno los colaboradores que acompañó a Caputo.

Los videos que circulan en redes sociales muestran el tenso momento en el que el diputado radical Facundo Manes fue increpado por el asesor presidencial Santiago Caputo en la noche del sábado 1 de marzo, luego de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. El incidente comenzó durante la última parte del discurso del presidente Javier Milei y continuó en los pasillos del edificio legislativo, donde las imágenes de una cámara de seguridad registraron una parte de lo ocurrido al igual que una grabación que dio parte del rol que tuvo el youtuber libertario Fran Fijap.

Cerca del final del discurso del mandatario, el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) comenzó a levantar y señalar la Constitución Nacional, mientras le pedía a Milei que diera respuestas por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y por la designación por decreto de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema. “Leela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada“.

Luego, se observó cómo el integrante de la UCR mantuvo un breve intercambio desde su banca con el colaborador más cercano del Jefe de Estado, que le gritaba desde uno de los palcos. El momento registrado por la cámara de vigilancia es posterior a esa escena, cuando ambos se cruzaron frente a la Sala de Periodistas de la Cámara de Diputados y donde, según había relatado Manes, fue amenazado por Caputo y recibió “dos piñas” de parte de un allegado al asesor “estrella”.

En la grabación, a la que accedió el medio Clarín, el cruce entre ambos en ese lugar duró menos de un minuto. Con la toma panorámica se ve como Caputo, luego de bajar las escaleras, encara a Manes para interceptarlo e increparlo, pero no se percibiría ninguna trompada, más allá de las dos palmadas en el pecho y un empujón que le da el influencer Fijap con el hombro al referente radical antes de retirarse.

“Fue alguien del entorno de Caputo, el que vino con Caputo me pegó. Si a un diputado de la Nación le pegan en la Cámara de Diputados es un vandalismo total”, declaró posteriormente Manes ante la prensa, ya que la discusión se produjo en medio de varios funcionarios, invitados y periodistas que estaban presente y que, con el correr de las horas, permitieron a reconstruir lo que pasó.

En otro video que no fue difundido porque se reservó para ser presentado ante la Justicia, el neurocirujano le dice al asesor de Milei, “vos no me conocés a mí, pero yo te conozco a vos”, a lo que Caputo le responde: “Vos me vas a conocer a mí”. Antes de irse caminando rodeado de otros colaborados, se escucha como Manes le dice, “¿Por qué me amenazas?”.

Este domingo, el presidente del bloque de diputados Democracia para Siempre, Pablo Juliano, denunció formalmente al integrante del “Triángulo de Hierro” de Milei por “violencia y amenazas” contra Manes, que posteriormente afirmó que no es “al primero al que patotean” y sostuvo que es una metodología muy frecuente dentro del entorno del fundador de La Libertad Avanza (LLA).

Video: el rol de Fran Fijap en el episodio

En un video que fue filmado por una de las personas que estaban presentes en la zona de periodistas, también aparece Fran Fijap, el influencer cercano al oficialismo que tomó trascendencia tras ser agredido y “corrido” de la Marcha Universitaria, acusado de provocar a los manifestantes. Durante la asamble legislativa, se lo vio casi en todo momento al lado de Caputo.

El comunicador y youtuber habría estado involucrado en el incidente, ya que inicialmente se lo vio tapando una cámara que registraba el hecho, lo que generó aún más polémica sobre lo ocurrido. En la nueva filmación se ve cómo le de una especie de topetazo a Manes después de que el asesor de Milei lo palmeara en el pecho y se fuera caminando del lugar.

En este marco, el influencer libertario compartió otro video para negar los golpes de Caputo al legislador, más allá de toda la tensión lo observada en el recinto y en los pasillos del edificio.

“En ningún momento Manes recibe dos piñas. El periodismo ensobrado, rastrero y mentiroso quiso armar un circo mediático. Lo que buscan es operar al mejor Gobierno de la historia, y tapar el increíble discurso del presidente Milei. Llamo a todos aquellos que tengan videos de periodistas llorando y los adjunten acá abajo”, dijo Fran Fijap mediante un posteo en la red social X.

Fuente: Perfil