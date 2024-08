Nueva denuncia contra Alberto Fernández apunta al rol de los custodios en Olivos

La agrupación Republicanos Unidos denunció al expresidente por el rol ejercido por los custodios presidenciales: se sospecha que “desprotegieron” a la ex primera dama.

Apenas un día después de la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez, el ex presidente Alberto Fernández recibió este miércoles un nuevo revés judicial, por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

La presentación fue iniciada por la agrupación Republicanos Unidos, poniendo énfasis en el rol ejercido por la custodia presidencial, acusada de haber desprotegido a la ex primera dama en el contexto de la violencia de género que habría padecido.

La acusación por “violencia física y mental” que recae sobre Alberto Fernández se ramificó en una nueva denuncia orientada a investigar el rol de los custodios que se desempeñaron en la Quinta de Olivos para determinar en qué medida su accionar pudo haber contribuido a la desprotección de la ex primera dama.

En redes sociales, el líder de Republicanos Unidos Yamil Santoro confirmó que su espacio político inició una nueva denuncia contra Fernández.

Dirigentes de Republicanos Unidos acaban de denunciar penalmente al ex presidente Alberto Fernández por golpear a Fabiola.

Al respecto, Santoro aclaró que “por fuera de la acción penal que le corresponde iniciar a la víctima, hay incumplimiento de los deberes del funcionario público“.

“Todo habría ocurrido al amparo de un edificio público que había sido puesto al servicio del Primer Mandatario como vivienda, pero no como aguantadero para la comisión de ilícitos”, dice la presentación judicial, tal como fue reproducida en el portal de Clarín.

El expediente fue abierto en Comodoro Py y será tratado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

El documento puso énfasis en que, de haber existido un cuadro de violencia física, “constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamentario”.

Alberto Fernandez y Fabiola Yañez.

Por lo tanto, el foco de esta acusación se traslada a “quienes custodian al Presidente y su familia, todos ellos funcionarios que estaban a las órdenes del propio Presidente de la Nación”.

Esta denuncia fue firmada por José Lucas Magioncalda (responsable del equipo legal de la Fundación Apolo), Mariana Soledad Crispulo, Gabriel Alejandro Salvatore, Mariano José Mizrahi, Ximena de Tezanos Pinto, Felipe Odriozola, Carlos María García y Juan Martín Fazio.

En la presentación, se denunció asimismo que en caso de haber existido violencia física contra la ex primera dama, Alberto Fernández habría violado “el deber de utilizar la función y los bienes asignados al denunciado con fines lícitos y sin abusar de ellos para la comisión de ilícitos, el deber de rectitud, el deber de evitar acciones que desprestigien la función pública, el deber de seguir conductas que no puedan ser objeto de reproche, el deber de no adoptar represalias, a menos que las mismas emanen del ejercicio del cargo, y el deber de llevar adelante una conducta digna y decorosa”.

La denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género

Fabiola Yañez se comunicó esta semana con el juzgado de Julián Ercolini a fin de reactivar una causa por violencia de género contra el ex mandatario.

La ex primera dama manifestó estar “padeciendo lo que definió como ‘terrorismo psicológico’ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria”.

Desde entonces, la Justicia “que se dispongan medidas de protección en su favor”, con lo cual se prohibió a Fernández todo “acercamiento a una distancia inferior a los quinientos metros de la denunciante”.

El ex presidente tampoco tiene permitido salir del país y asimismo se le ordenó que “cese en los actos de perturbación o intimidación” (directos e indirectos) dirigidos hacia su ex pareja, ya sea por medios analógicos o digitales.

A través de un comunicado, Alberto Fernández sostuvo que el contenido de la denuncia “es falso” y agregó que pondrá a disposición de la Justicia “las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.