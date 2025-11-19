Novaresio sobre Karina Milei y las coimas: “¿En serio creen que arriba de Spagnuolo nadie sabía?”

En medio de los audios filtrados y la citación a indagatoria del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Luis Novaresio apuntó contra el caso que sigue complicando al Gobierno.

En medio del escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por supuestas maniobras de corrupción, el periodista Luis Novaresio lanzó una crítica dura contra Karina Milei y el oficialismo. “¿En serio proponen que nosotros creamos que Spagnuolo afanaba de esta manera y nadie se enteraba para arriba?”, preguntó Novaresio, dejando clara su incredulidad ante la versión de que todo habría sido ocultado en los niveles más altos del poder.

La causa, cuyos audios y documentos se filtraron recientemente, involucraría al exfuncionario Diego Spagnuolo, actualmente citado a indagatoria, y generó expectativas de que él caiga como cabeza visible, mientras otros nombres esperan ser sobreseídos.

Según Novaresio, el planteo oficial —que el exfuncionario haya actuado prácticamente solo— no convence: “El escándalo de la corrupción en ANDIS deja a los principales dirigentes del gobierno con los dedos manchados”.

En su declaración, Novaresio señaló que esta polémica no es una excepción aislada y puso en tela de juicio la versión de un “error de un solo funcionario”: “¿En serio piensan que para arriba de Spagnuolo nadie sabía?” fue la frase que recorrió las redes y los medios de comunicación.

La mención directa hacia Karina Milei, secretaria de la Presidencia y figura central del gobierno de Javier Milei, refuerza la tensión política en torno al caso, tanto por el papel de la funcionaria como por la gobernabilidad del oficialismo.

Fuente: RN