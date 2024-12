“Nos quedamos pedaleando en el aire”: la reflexión de Ritondo luego de la sesión frustrada por Ficha Limpia

El diputado nacional manifestó su malestar con el oficialismo por no haber acompañado el proyecto impulsado por Silvia Lospenatto



El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, manifestó en las últimas horas su malestar con La Libertad Avanza por la frustrada sesión en diputados para tratar la ley de Ficha Limpia. “Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire”, sostuvo.

“Si a nosotros la semana anterior nos decían que el Gobierno, por estrategia, no lo quiere acompañar, uno puede decir si tienen o no razón, pero no hubiéramos llegado a una sesión teniendo la expectativa que sea una sesión de minoría. Lo que más duele de esto, además que no haya salido la ley, es que nos quedamos pedaleando en el aire”, planteó el legislador ayer, durante una jornada para analizar “los desafíos de la transparencia electoral: Boleta Única y Ficha Limpia”, junto a Silvia Lospennato y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros dirigentes del PRO.

En otro pasaje de su exposición, Ritondo enumeró algunos temas impulsados por el gobierno libertario que el PRO acompañó. “A pesar de algunas cosas que no nos gustaban tanto”, admitió, y agregó: “Y no es que tuvimos beneficios para nuestros gobernadores ni para nuestros intendentes, sino que, hicimos lo que creemos y seguimos haciendo lo que creemos que está bien”.

En este punto, destacó como “desafío” para la etapa que viene “no perder la identidad” de “ser PRO”. “Significa seguir siendo amarillo, no perder esa identidad que nos costó construir cuando éramos los únicos que peleábamos contra el kirchnerismo”, sostuvo.

A su vez, planteó cómo será la relación entre el PRO y los libertarios, en un contexto de tensión política y de malestar que el propio Mauricio Macri reveló cuando cuestionó al gobierno nacional por no acompañar el proyecto de Ficha Limpia impulsado por Lospennato.

“Lo correcto lo vamos a apoyar, sin especular, sin extorsionar, sin pedir; creemos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal”, señaló Ritondo, pero advirtió: “Si vas a votar algo con el kirchnerismo vamos a tener muchas dudas, porque creemos que es algo que no está bien”.

Cuestionamientos y “espejitos de colores”

Poco después de que se cayera el encuentro en la Cámara baja, el presidente Javier Milei se comunicó por Whatsapp con Lospennato y le prometió que el Poder Ejecutivo va a mandar un nuevo texto, con el mismo objetivo, cuya redacción será coordinada por el abogado Alejandro Fargosi, según informó la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Sin embargo, en el entorno de Macri explicaron a este medio que la propuesta no lo terminó de convencer. “Todos espejitos de colores”, cuestionaron fuentes cercanas al exmandatario nacional.

En este sentido, en la cúpula del PRO insisten en que si el oficialismo realmente quisiera que se aprobara una ley para impedir que se presenten a elecciones dirigentes con condenas en segundas instancias judiciales, tendrían que haber acompañado la iniciativa original.

Incluso, según trascendió, lo ocurrido molestó al ex jefe de Estado, que se encuentra de viaje en Europa y ya habría empezado a pensar en un armado de listas propio para los comicios que se vienen, principalmente en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, y en medio de este escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos justificó la postura del oficialismo y reconoció el pasado sábado que “algunos piensan que la ley de Ficha Limpia no es buena porque puede dar lugar a un uso político del tema”, aunque lamentó que haya habido “opiniones y acusaciones recíprocas”.

“El Presidente cree que para derrotar al kirchnerismo y, particularmente, a Cristina Kirchner, su líder, hay que hacerlo en elecciones. Tiene que ver con eso. Que por intentar frenarla por otras vías no se genere una victimización que la capitalice otra vez”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

Para el sector que responde a Macri, las declaraciones del funcionario, sumado a la ausencia de ocho diputados libertarios en la sesión de la semana pasada, “dejó en evidencia el acuerdo que el Gobierno tiene con el kircherismo”.

Por su parte, la relación con los gobernadores de Juntos por el Cambio, y especialmente con los del PRO, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), está tensa desde que comenzó la discusión por el Presupuesto del 2025.

En este sentido, algunos de los mandatarios provinciales, como el chubutense, impulsaron proyectos similares al de Ficha Limpia en sus territorios, mientras que otros tienen sus reparos, debido al peligro que observan de que el Poder Judicial se entrometa en cuestiones políticas.