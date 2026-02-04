“Nos llevamos muy bien”: lo que dejó la cálida reunión de Trump y Petro tras meses de disputas

Donald Trump y Gustavo Petro mantuvieron una reunión en la Casa Blanca que se desarrolló en buenos términos, con gestos cordiales y diplomáticos, superando los intercambios agresivos que han caracterizado la relación del último año. El colombiano invitó al republicano a su país, intercambiaron regalos y apuntaron a profundizar la cooperación en temas de interés común, como Venezuela o la lucha antidrogas. Analistas resaltan la cordialidad y el cambio en sus discursos.

“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me ofendí porque nunca lo conocí. No lo conocía en absoluto”, dijo Trump a los periodistas después del encuentro con Petro.

Un nuevo capítulo se abrió en la relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia después de que ambos presidentes, Donald Trump y Gustavo Petro, mantuvieran su primera reunión presencial este martes 3 de febrero.

El encuentro tuvo lugar en la Casa Blanca y dejó como aspecto sobresaliente el tono ameno en el que se desarrolló el cónclave, distando mucho de los tensos cruces que mantuvieron desde el regreso del republicano al poder, hace un año.

A diferencia de casos anteriores con otros mandatarios, la junta con el líder colombiano fue sin presencia de la prensa.

En diálogo con la estación radial colombiana Caracol, Petro comentó sus sensaciones positivas. “Lo que sentí o vi a través de la prensa y las redes sociales que parecían contradicciones con mis ideas, no las vi allí. Creo que estaban más con otros funcionarios que con él”, afirmó.

Felipe Cifuentes, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, al ser consultado por France 24 resaltó el cambio de discursos: “La cordialidad fue importante porque se temía la posibilidad de alguna bravuconada de Trump o algún comentario fuera de tono por parte de Petro”. “Las personalidades que se reflejan en redes sociales se tranquilizaron en el encuentro presencial”, sumó.

Más allá de los cambios de modales, la reunión no dejó ningún acuerdo concreto, pero sí canales de diálogo abierto para trabajar en los asuntos que les competen a ambas naciones, con la lucha contra el narcotráfico como punto central.

“Un éxito diplomático”

France 24 habló con Carlos Arias, doctor en psicología política y consultor, quien resaltó la importancia de esta apertura diplomática. “La reunión, independientemente de quién la solicitó, es un éxito diplomático. No solo para la imagen pública de ambos, sino también para los colombianos porque esto destensiona una relación que tiene efectos colaterales en lo económico”, recalcó.

“Es una acción afirmativa de lo que debe ser una relación diplomática y no una por canales de redes sociales. Se abandona el Twitter como forma de interacción y se procede a lo que beneficia a los pueblos, a los Estados y sus ciudadanos”, agregó. “Es un primer avance para que se recompongan relaciones que estaban rotas o en fricción”, añadió.

Cifuentes apunta que “no se puede hablar de que hubo un ganador o que alguien se haya impuesto”, pero aseveró que se puede considerar como “una victoria para Petro, aunque con muchos matices”. “Salió fortalecido con compromisos muy importantes, como la lucha contra el narcotráfico, la colaboración con grupos al margen de la ley y el principio de la negociación con Ecuador”, explicó.

Tras la cita, Trump contestó preguntas de los periodistas y allí reconoció que hablaron con Petro sobre los esfuerzos para contrarrestar el flujo de narcóticos provenientes del país suramericano y de “sanciones”, aunque no dio detalles sobre a qué se refería esto último.

President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1 — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

En tanto, el colombiano aseveró que le pidió ayuda a Washington para capturar a los principales narcotraficantes que residen fuera de Colombia. “Le mostré los nombres propios y alias de los jefes que dominan a los jefes en Colombia y que viven en el extranjero. Incluso en Estados Unidos”, manifestó.

En los pormenores de la reunión develados por Petro también apareció la tensa situación que mantiene Colombia con Ecuador, que incluyó aranceles recíprocos y la interrupción del suministro de energía colombiana. Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, es un aliado de Trump.

Ambos jefes de Estado intercambiaron regalos como gesto amistoso. Incluso, Petro publicó en su cuenta de X una nota escrita a mano por Trump que decía “Gustavo -un gran honor-. Amo a Colombia”.

El colombiano resaltó que le extendió una invitación a su par estadounidense para que visite Cartagena de Indias, la cual calificó como “un lugar bello para vivir”. Por su parte, Trump le obsequió una gorra con el lema ‘Make America Great Again’.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Para el analista Arias, este cónclave “impacta positivamente en la imagen de Petro” porque desmiente “los miedos sobre sus formas de hacer diplomacia” e incide “en la percepción de los ciudadanos sobre su liderazgo”.

“Desescalar el lenguaje significa que los dos presidentes pueden tratarse de otra manera en público y privado, en las relaciones bilaterales políticas y comerciales”, opinó Arias.

Según él, estos nuevos modos pueden trasladarse no solo a “mejores resultados” en otros aspectos más allá de la lucha contra el narcotráfico, sino también “al apoyo militar y económico, que ha sido fundamental”, y al respaldo en financiamiento con organizaciones no gubernamentales dedicadas a programas de Derechos Humanos en Colombia.

Antecedentes de una relación conflictiva

Antes del diálogo en buenos términos de este martes, Trump y Petro acumularon episodios de resquemores que incluyeron agravios y denuncias graves.

Por caso, en octubre pasado, el estadounidense tildó -sin pruebas- al colombiano de ser “un líder ilegal de drogas”.

Por su parte, el izquierdista criticó los procedimientos que Washington hizo en el mar Caribe antes de la captura de Nicolás Maduro, acto que calificó como un “secuestro”. Petro aseguró que los ataques a supuestos barcos con droga podrían equivaler a crímenes de guerra.

En el balance presentado por el Presidente @PetroGustavo tras su reunión con su homólogo Donald Trump, aseguró que esta nueva etapa de la relación bilateral “es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en el que tratamos de encontrar… pic.twitter.com/ZXyX7sOfbs — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

La actual Administración estadounidense incluso emitió sanciones contra Petro que todavía siguen vigentes, incluyéndolo junto a su familia en la lista Clinton integrada por personas involucradas en el tráfico de drogas. También, en septiembre, le retiró la certificación parcialmente a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

El inquilino del Palacio de Nariño advirtió que no pidió salir de la lista ni que se le revocaran las sanciones, pero sí aseguró que era importante que Venezuela y Colombia fueran removidas de la nómina.

Por Ramiro Cué Barberena-France24