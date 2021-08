Los últimos desaires de Alberto Fernández a Misiones.



La semana estuvo marcada por nuevas malas noticias que llegaron desde Casa Rosada hacia Misiones. Una detrás de la otra, volvieron a mostrar un interés político marcado por “ignorar” a la provincia de temas que resultan muy trascendentes pero que suman más pésimos antecedentes respecto a la mirada que tiene el gobierno de Alberto Fernández hacia la tierra colorada.

En la renovación no se animan a hablar de intenciones nacionales de “disciplinamiento partidario”, aunque tampoco lo descartan. Sin embargo, los que seguirán quedando postergados son todos los habitantes de esta parte del Norte Grande (peronistas, radicales, macristas, cristinistas, camporistas, de izquierda, etc) al no ver beneficios y cumplimiento de promesas incumplidas.

El primer dato fueron las negociaciones que llevan adelante Argentina con Brasil por la posible exportación de gas desde nuestro país. Hasta ahí, cualquiera podría suponer una excelente noticia para la economía.

Sin embargo, lejos de aprovecharse esa oportunidad para concretar el tantas veces prometido gasoducto del NEA para Misiones, no hay siquiera un boceto en ese sentido, lo cual supone que deberemos seguir esperando que algún otro gobierno decida la inversión que se requiere para poder concretarlo de una vez por todas.

El segundo “desplante” del “albertismo” a la provincia fue haber emitido un decreto sobre las obras que se realizarán en la Hidrovía Paraguay – Paraná, sin incluir el tramo del segundo río que pasa justamente por Misiones. Lo que dejará inactivo el puerto de Posadas al que tanta inversión se le está asignando en los últimos años.

Las justificaciones desde la Nación, incluso reproducidas en la “Rosadita” misionera fueron múltiples, con tal de pacificar el malestar que desató la decisión: que Paraguay ya se hace cargo de las obras; que un segundo decreto la incorporará; que se debe presentar un proyecto de trabajo; etc.

Hubo una casi unánime posición de oficialismo y gran parte de la oposición en rechazar la postura nacional en esta cuestión. Los únicos que no se expidieron públicamente en defensa de los intereses provinciales fueron los integrantes del Frente de Todos.

Hubo un enérgico reclamo del gobernador Oscar Herrera Ahuad -incluso públicamente- y del conductor de la renovación, Carlos Rovira, al presidente Alberto Fernández por este hecho.

Las dos situaciones traen a la memoria la “cachetada” todavía fresca del veto a las Áreas Aduaneras Especiales, una ley que fue aprobada por todo el Congreso y que hubiera significado una palanca de desarrollo para Misiones y las economías regionales.

El jueves a mediodía se encontrarían el nuevo ministro de Transportes de la Nación, Alexis Guerrera, con Herrera Ahuad en Buenos Aires. El funcionario de Alberto Fernández se habría comunicado con el mandatario misionero apenas tomó estado público el malestar generado por el decreto presidencial.

Herrera Ahuad aprovecharía la oportunidad para reclamar otras cuestiones que siguen pendientes desde la era del fallecido Meoni: subsidios al transporte, obras, etc.

Aun se espera (desde mayo pasado) la realización de la reunión del Norte Grande donde Fernández iba a traer la respuesta sobre la implementación de una tarifa diferenciada a la energía eléctrica. Pero pasaron los meses, el Sur del país tiene tarifa de gas subsidiada de manera exprés por una ley del Congreso y acá no llegó nunca un beneficio similar. Con el gas no, porque ni gasoducto tiene Misiones, pero al menos con la luz que tanto se consume en los largos meses calurosos.

Llamado público

El Gobernador, que también es jefe de campaña del oficialismo para las PASO de septiembre y las legislativas generales de noviembre, publicó un hilo de campaña en su cuenta de Twitter.

Sin mencionar los desplantes del FdT, el mensaje de Herrera pareció direccionado hacia ese sector. “Estando en juego la reposición de bancas de Diputados Nacionales, expreso mi apoyo pleno a los candidatos de la renovación que son los únicos en garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto misionerista que sólo lleva adelante la renovación sin retaceos”, expresó.

“Esta situación tropieza con el desconocimiento o la mezquindad de quienes no comprenden nuestra realidad. Por eso es necesario el acompañamiento a Carlos Fernández, Claudia Gauto y Fernando Meza como Diputados Nacionales”, agregó. Y remató con un tema que sigue siendo “una espina”: “son los únicos que se comprometen firmemente a rescatar los derechos que los misioneros nos merecemos, como la ley de creación de la Zona Aduanera Especial que fue vetada, entre otras demandas que tenemos y que no vamos a descansar hasta que se cumplan”.

Una pintada judicializada

Otro caso que dio a conocer en exclusiva el diario Primera Edición, marcó un nuevo capítulo de la previa a las PASO, pero que mezcló las cuestiones personales con la política misionera. Todo comenzó con un reconocido letrista que viene hace años realizando murales para candidatos en Posadas, detenido por pintar una amenaza de muerte al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.

Sobre las paredes del CEP 4 -ubicado en pleno centro posadeño- dejó pintadas iniciales de un nombre y un número de celular que no era precisamente el suyo.

Ante el juez que lo detuvo, dijo que había sido amenazado y obligado a realizar esa pintada por el esposo de la vicepresidenta de la Legislatura, Anita Minder, de la UCR – Juntos por el Cambio de Misiones.

A la par, se viralizaron dos audios en los cuales la pareja de la legisladora radical le hacía duras advertencias sobre un desacuerdo de presupuestos para pintadas de campaña, dado que Minder es precandidata a diputada nacional.

Ante las diversas hipótesis, la Justicia aún no pudo esclarecer qué pasó ni quién está detrás del hecho en el cual se pintó la amenaza al además exgobernador. Pero, por el bien de quienes se vieron involucrados innecesariamente, hará falta conocer el móvil y las responsabilidades de manera transparente.

Actitud repudiable

Durante toda la semana la Justicia penal de Posadas estuvo buscando al responsable de Recursos Humanos del PAMI Misiones, que dirige la camporista Marcela Crechuska, tras ser denunciado por una presunta violación a una joven trabajadora de limpieza de una empresa tercerizada, que se encarga de asear las oficinas de la obra social de los jubilados y pensionados nacionales.

La víctima ratificó con muchos detalles lo sucedido ante el magistrado, lo que provocó una intensa búsqueda del funcionario. Sin embargo, cuando la policía se presentó en el PAMI a buscarlo en su despacho, nunca les dijeron que paralelamente a la orden de detención la mencionada Crechuska le dio una semana de licencia al prófugo.

Esta repudiable actitud es investigada ahora por la Justicia y pone en la mira a los responsables de la delegación del PAMI, cuya máxima referente política es la diputada nacional Cristina Britez. El ahora detenido en la Seccional Primera tenía antecedente de una denuncia por amenazas a un compañero de trabajo. Y otros episodios que -con la noticia de la causa penal en su contra- comenzaron a salir a la luz.

En el PAMI abundan los trabajadores indignados por la actitud de la conducción de licenciar a una persona que estaba prófuga y, a la par, sacar un comunicado en el que se ponían a disposición de la Justicia para colaborar con la causa.

Fuente: Primera Edición