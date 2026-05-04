No todo es petróleo

Cuando la crisis de Medio Oriente lleva el precio del petróleo a niveles récord y amenaza con una crisis de grave impacto global, las energías renovables superan por primera vez en un siglo al carbón en la producción global de electricidad, con creciente protagonismo de la solar.

Las energías renovables superaron a la electricidad generada con carbón a nivel global en 2025 por primera vez en la historia moderna, después de representar más de un tercio de la producción global, en un año en el que el crecimiento de la solar frenó el aumento de los combustibles fósiles.

Según el think tank británico Ember, en su informe anual Global Electricity Review, 2025 fue el primer año desde 2020 -marcado por la pandemia del coronavirus- y el quinto en lo que va de siglo en el que no se registró un incremento de la generación de electricidad mediante fuentes fósiles.

Esto fue posible gracias al aumento sin precedentes del sector solar, que hizo que las fuentes de electricidad limpias crecieran lo suficientemente rápido como para satisfacer toda la nueva demanda de electricidad en 2025. La la generación renovable alcanzó el 33,8% del total, con 10.730 teravatios hora (TWh), mientras que el carbón aportó 10.476 TWh (33 %) y el gas, 6.1919 TWh (21,8 %).

“El mundo está entrando en una era de crecimiento limpio y saliendo de otra de crecimiento basado en combustibles fósiles en el sector eléctrico”, resumió Ember.

Por primera vez en la historia, el carbón cubrió menos de un tercio de la generación, destaca Ember. Hay que ir hasta 1919 para encontrar un momento en el que las renovables generaron más electricidad que estos combustibles. Por un breve periodo, tras el final de la I Guerra Mundial y coincidiendo con la puesta en marcha de grandes embalses por todo el mundo, la hidroeléctrica adelantó al carbón.

En otro informe, la Agencia Internacional de Energía (AIE) especificó que por primera vez en la historia una tecnología renovable, la solar fotovoltaica, fue la que más aportó para cubrir el incremento de la demanda de energía en el mundo, en 2025, cuando las plantas de paneles solares cubrieron más de un 25% de la subida de la demanda, que fue del 1,3%, por debajo del 2% del año anterior.

La demanda de electricidad creció en cambio 3%, más del doble que la demanda energética global, por el auge de los vehículos eléctricos y los centros de datos para inteligencia artificial (IA).

La solar, al frente

La generación solar global aumentó en 636 TWh en 2025, hasta los 2.778 TWh, lo que supone un incremento del 30% con respecto al año anterior y el mayor aumento en los últimos ocho años, gracias al liderazgo de China, que representó más de la mitad de este crecimiento tanto en capacidad como en generación solar.

Por el avance de la solar y el aumento del resto de las demás renovables, las energías limpias cubrieron todo el incremento de la demanda eléctrica mundial en 2025. La energía limpia creció en 887 TWh, mientras que la demanda energética lo hizo en 849 TWh. Por ello, la generación de origen en fósiles cayó un 0,2 %.

“El crecimiento de la generación solar fue 18 veces mayor que el del gas, el único combustible fósil que aumentó en 2025”, según la IAE, y la generación de electricidad solar mundial equivale al total de la demanda de la Unión Europea (UE).

A su vez, el cambio hacia un sistema basado cada vez más en energías limpias fue motorizado en gran medida por los países más poblados del planeta, China e India, también históricamente los mayores aportantes al aumento de la generación fósil.

Es la primera vez en este siglo XXI que la generación fósil cae simultáneamente en China e India, lo que ha volcado la balanza global y ha provocado que las energías renovables superen al carbón por primera vez en 100 años.

En la UE la generación solar y eólica superó a la generación de combustibles fósiles por primera vez en 2025, al alcanzar el 30 % del mix total, frente al apenas 5 % que suponía en 2010. En el bloque, la generación de energía a partir del carbón en la UE, donde la mayoría de países son importadores de combustibles fósiles, alcanzó un mínimo histórico en 2025.

Por casa

Las energías solar y eólica fueron también el principal motor para satisfacer la creciente demanda eléctrica en todo el mundo en 2025, con un ritmo aún más acelerado en América Latina y el Caribe, según Ember.

En la región “fueron los principales motores de crecimiento del sector eléctrico, mejorando la calidad de vida e impulsando nuevas industrias como los centros de datos, a la vez que redujeron la exposición a la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles”, dijo Wilmar Suárez, analista de Ember para América Latina.

La generación solar y eólica creció 39 teravatios (un teravatio, TWh, equivale a un millón de megavatios) en América Latina y el Caribe en 2025 superando el crecimiento de la demanda (+16 TWh) e impulsando una caída en la generación a partir de combustibles fósiles (-9,5 TWh). En 2025, América Latina y el Caribe generó 63 % de su electricidad a partir de fuentes renovables, muy por encima del promedio mundial de 34 %.

La participación combinada de las fuentes solar y eólica en la región (19 %) superó el promedio global (17 %), mientras que la hidroeléctrica (40 %) siguió siendo la principal fuente de energía limpia del bloque regional. Chile (38 %) y Uruguay (46 %) contaron con las mayores participaciones de generación solar y eólica, y también Brasil (27 %) superó el promedio global (17 %).

“La matriz energética de la región es de las más verdes del mundo por la hidroelectricidad. Esto no es nuevo, desde hace mucho tiempo es la zona con más energía renovable tradicional, y también una de las regiones con mayor penetración de energía renovable solar y eólica”, dice Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina en el Baker Institute de la Universidad Rice.

Eso no impide que el precio del petróleo siga teniendo incidencia en la región, pues sigue siendo un motor indispensable en el funcionamiento de las economías latinoamericanas. Junto al carbón, conforman una dupla de combustibles fósiles que siguen teniendo una alta incidencia. En retroceso, sí, pero todavía relevantes.

Algunas economías de la región quedaron debajo de la marca mundial en participación de generación solar y eólica: Argentina (16%), México (13%) y Colombia (5%). Ember destaca aún así dos casos de éxito de la región: el crecimiento récord a nivel mundial de Brasil en energía solar y eólica, y el liderazgo de Chile en solar y almacenamiento con baterías.

Brasil se ubicó entre los cuatro países con mayor crecimiento en generación solar y eólica del mundo en 2025. La energía solar cubrió 12 % de la electricidad brasileña, sobre la generación a partir de combustibles fósiles (11 %), un crecimiento de más de cinco veces desde 2021.

El país generó 87% de su electricidad a partir de renovables en 2025, el porcentaje más alto entre los países del Grupo de los 20 (G20). Chile se ubicó segundo a nivel mundial en la participación de energía solar en su matriz eléctrica, generando 25 % de su electricidad a partir del sol en 2025.