No tenía celular y lo pedía prestado para hacer la tarea: la mamá de su mejor amigo se lo regaló y emocionó a millones

Eva Carrizo considera a Ciro como un hijo y no dudó en ayudarlo con un gesto que se volvió viral en TikTok: “Su madre trabaja mucho todo el día y él se tiene que hacer cargo de sus tres hermanitos”. La historia detrás del acto solidario

Eva Carrizo, una madre argentina de Caleta Olivia, Santa Cruz, conmovió a miles de usuarios de TikTok con un gesto de generosidad que no pasó desapercibido. La mujer decidió regalarle un celular a Ciro, el mejor amigo de su hijo Laureano, que no tenía. El video en el que se lo entrega alcanzó una increíble repercusión en las redes sociales, con más de 9,6 millones de reproducciones y 1,5 millones de “me gusta”.

En el emotivo clip, le entregaron al adolescente de 15 años una caja que guardaba su sorpresa: “Esto es porque te portás bien, porque sos buen amigo”, le dijo Eva mientras observaba la reacción de Ciro al abrir el paquete. Cuando se dio cuenta de lo que era, el joven no pudo contener su asombro: “¿Es mentira? ¿En serio? Me estás diciendo en serio?”, preguntó. En medio de abrazos y lágrimas, el adolescente le expresó a la creadora de contenido su afecto: “Te quiero”,agradecido por el gesto que, para él, fue mucho más que un simple regalo material.

El origen del gesto y el vínculo entre Eva y Ciro

Carrizo maneja un taxi y en los momentos en los que su auto no funciona, vende ropa por internet. La mujer relató en exclusiva para Infobae que la idea del regalo surgió después de ver cómo Ciro pedía prestados los celulares de los demás para poder cumplir con sus tareas escolares.

En ese sentido, Eva contó que el destino intervino cuando su hija, que había adquirido un nuevo teléfono, decidió vender el anterior: “¿Sabés qué? Yo te lo compro”, le dijo a fin de concretar el acto solidario. La mujer oriunda de La Patagonia comentó que le salió 95 mil pesos, y le paga 15 mil por día a su hija.“Esto es porque te portás bien, porque sos buen amigo”, dijo Eva al entregarle el regalo a Ciro (@evacarrizo2323)

Además, reveló que Ciro tiene una historia de vida difícil: “Su madre trabaja mucho todo el día, él se tiene que hacer cargo de sus tres hermanitos”. Al hablar del joven, no dudó en llamarlo “un hijo más”, ya que, cuando las circunstancias lo permiten, lo recibe en su hogar a él y sus hermanos para que se alejen de las dificultades de la calle.

Muchos usuarios destacaron lo importante que es sentirse parte de otra familia: “Es inexplicable lo que se siente ser querido por una familia que no es la tuya”, escribió uno de los seguidores. Otros resaltaron el respeto que Ciro mostró en el momento, incluso quitándose la gorra antes de recibir el regalo. “¿Sabe lo que acaba de hacer en la vida de este chico?”, comentó otro espectador.

Asimismo, hubo varias reflexiones sobre la importancia de los seres queridos que uno elige para rodearse: “Hay veces donde los amigos y sus familiares apoyan más que la misma familia”, expresó un comentario que reflejó la realidad de muchos adolescentes que encuentran en hogares ajenos un sostén fundamental.

Eva, por su parte, respondió a la ola de comentarios con humildad y gratitud: “Me voy a ir a descansar diciendo que me llenaron el alma con cada una de sus palabras. No tengo mucho pero justo se me dio y no la pensé, lo hice y actúe y estamos muy felices”.

