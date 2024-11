“No queremos protección, queremos respeto como en otros países”: contundente respuesta de la UIA al faltazo de Milei

El encuentro evidencia la preocupación del sector industrial por la falta de diálogo con el Gobierno y la necesidad de un campo de juego parejo

Unos 1.100 empresarios se reunieron en el salón más amplio del Centro de Convenciones de la Ciudad para participar en la 30ª Conferencia Industrial, en un claro gesto de apoyo a la UIA. Esto ocurrió en un contexto donde el Gobierno, al declinar las repetidas invitaciones, parece enviar una señal de distanciamiento de Javier Milei con los empresarios fabriles.

Apenas comenzó la reunión, el presidente de la conferencia y presidente de la UIA de la provincia de Buenos Aires, Martín Rappallini, dio su respuesta, haciendo una clara referencia a la Casa Rosada al señalar: “Queremos que nos respeten; no es contra nosotros, es con nosotros”. También sostuvo: “No queremos que nos protejan, queremos competir, pero es necesaria igualdad de condiciones”. Por su parte, el jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que “los reconozco y los valoro mucho”.

La UIA, ante los desafíos: “Queremos competir en condiciones justas”

El presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, fue el primero en tomar la palabra y aclaró que “Somos los que producimos acá”.

También dueño de Cerámicas Alberdi, Rappallini repasó las medidas de los gobiernos kirchneristas que dejaron a los empresarios desprotegidos, y luego destacó el nuevo enfoque de Milei, que, según él, “nos presenta nuevos desafíos”.

Y aclaró que “nuestra propuesta es una industria productiva para un país competitivo. Se entiende que tenemos grandes estándares de competitividad puertas adentro y grandes problemas puertas afuera”.

Además, recordó que Occidente se encuentra retomando la producción industrial y que “expertos internacionales nos contarán como lo tan haciendo en Brasil y Europa en la defensa de los sectores industriales”.

Por otra parte, el presidente de la UIA de la provincia de Buenos Aires sostuvo que compiten en el mundo, “con países con otras reglas y otras condiciones, no pedimos privilegios, no queremos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir y es ante la falta de igualdad que necesitamos defendernos de los países que atacan con subsidios y que no cumplen con las reglas de juego internacionales”.

E indicó que “escuchamos ataques injustos al empresariado nacional. Somos los que generamos empleo, y pagamos impuestos, queremos respeto, como en los otros países; aportamos el 30% de la recaudación y el sector es el motor del crecimiento digno del país”.

“Es con nosotros… hay que entender que no hay país en el mundo que crezca sin empresariado nacional pujante que lidere esa transformación”, cerró.

Fuente IProfesional