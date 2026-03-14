No hay nada más temible que un imbécil con poder

La supervivencia de Milei depende de la “Tercera Guerra Mundial” de Trump

De un tiempo a esta parte, las oligarquías tecnofeudales que se disputan el control del planeta parecen dispuestas al manotazo final.

Sin ir más lejos, el gobierno de Misisipi (EEUU) acaba de emitir un permiso de aire para la planta de energía xAI, de Elon Musk, que permitirá al magnate anglosudafricano operar decenas de turbinas de gas metano en Southaven, en la frontera con Tennessee, en medio de la oposición de organizaciones ambientales y cívicas. El permiso autoriza el funcionamiento de 41 turbinas de gas destinadas a suministrar energía al enorme centro de datos Colossus 2 de la compañía en Memphis (Tennessee), lo que, según los críticos, convertiría al complejo en una de las mayores plantas de combustibles fósiles del estado y en uno de los mayores contaminantesde la región.

Ante semejante despliegue de impunidad, algunos comunicadores sociales tenemos la impresión de que, arrastrado por el lobby sionista estadounidense, al bombardear Irán, Donald Trump – quien hizo campaña prometiendo acabar con las guerras – no sabe con quién se mete. Sobre Javier Gerardo Milei, ese súbdito sudaca que cuelga de su botamanga, no vale la pena agregar demasiado, ya que carece de pensamiento propio (“soy el presidente más sionista del planeta”) y, por ende, es absolutamente incapaz de advertir la que se le viene en este escenario geopolítico… Baste con decir que Irán no es un país árabe sino persa, que su población es chiita, a diferencia de las que lo rodean – de condición sunita -, y que, consecuentemente, tiene mayor afinidad con Hezbolah o con los hutíes de Yemen que con otras naciones de la región. Cualquier persona en pleno uso de sus facultades que haya visto los millones de iraníes que se volcaron a las calles legitimando a su nuevo líder espiritual entenderá que mal podía Occidente agitar allí la causa de género utilizándola como Caballo de Troya para el derrocamiento del gobierno de un país entrenado para sostener guerras sumamente largas, a las que el imperialismo yanqui no está acostumbrado.

Es más, Irán ha inundado el Estrecho de Ormuz con vehículos de transporte no tripulados autónomos, que se cargan con el sol, alcanzan velocidades de entre 18 y 25 nudos, son baratos y pueden recorrer más de 600 km a baja velocidad, están diseñados para atacar barcos y bloquear ese paso. Estos dispositivos operan en enjambres y ya han atacado a petroleros. Incluyen autonomía con IA para apuntar a objetivos y navegar en condiciones de interferencia GPS. Los medios informan que Irán abrió el estrecho solo para el tránsito de buques de Rusia y China. Pero para EE.UU. continúa prohibido.

Es más, desde que se desencadenó el conflicto, el contraataque persa sobre intereses occidentales en la región ha sido incesante. En las últimas horas, un misil voló hacia la Base Aérea Incirlik, en el sur de Turquía. La instalación alberga un enclave de la 39.ª Ala Aérea de EE. UU. En dicha base norteamericana se presume que hay más de 50 cabezas nucleares de la OTAN.

Según el ex inspector de armas de la ONU Scott Ritter,EE. UU. perdió la guerra con Irán, y Washington lo sabe. El Gran País del Norte buscó un alto el fuego temprano para evitar una crisis energética global, pero ahora esa crisis ha llegado y necesita retirarse. Ritter describió a Irán como un país con superioridad estratégica, con Israel y los estados árabes del Golfo indefensos e incapaces de detener las represalias iraníes. Y advirtió que si Israel continúa atacando la infraestructura energética iraní, Irán destruirá la capacidad de producción energética de Oriente Medio, un golpe del que los mercados globales no podrán recuperarse.

En nuestra latitud, el académico argentino, especialista en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian, advirtió sobre el alineamiento creciente de los gobiernos de la región con Washington, vislumbrando un “quiebre dramático del derecho internacional” que podría arrojarnos a territorio desconocido: “Si Perú, Colombia y Brasil van por derecha en las elecciones, EEUU tendrá al grueso de América Latina disciplinada”, afirmó.

Sin embargo – y afortunadamente -, las últimas encuestas indican que Colombia tiende a desmarcarse de semejante probabilidad. El presidente de ese país caribeño, Gustavo Petro, criticó en Viena el llamado “Escudo de las Américas” que Estados Unidos presentó en Miami para luchar contra los cárteles de la droga y que incluye a aliados ideológicos latinoamericanos de Trump. Petro cuestionó, en su discurso ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la ausencia de Colombia de la reunión de Miami para coordinar acciones contra el narcotráfico, al considerar que su país es “esencial” en cualquier estrategia internacional de lucha contra las drogas. “No critico que se hagan coaliciones políticas. Pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur. Lo van a agujerear”, dijo en su intervención ante el plenario. En esa reunión de Miami participaron los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. A la cumbre, en cambio, no fueron invitados los líderes progresistas de las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni Petro,por parte de Colombia, un histórico aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

En lo que a nuestro país respecta, el 30 de diciembre de 2025, la unidad Congressional Research Service de EEUU, que funciona dentro del Congreso de ese país, realizó un informe reservado cuyo título es “U.S. Financial Support to Argentina”. En ese documento, los analistas Joshua Klein y Rebecca M. Nelson plantaron una dura advertencia sobre el devenir financiero del gobierno de Javier Milei y la posición que tomarían tanto la administración de Trump como el Fondo Monetario Internacional (FMI)Según el mencionado reporte, “si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas necesarias para pagar la deuda y mantener sus objetivos de política cambiaria, probablemente se enfrentará a decisiones políticas difíciles, como la de incumplir su deuda o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”. A esto, los autores añaden que, en el caso de que así ocurriera, el gobierno argentino “podría buscar apoyo financiero adicional de Estados Unidos, el FMI u otros prestamistas oficiales”. “Las perspectivas de obtener dicho apoyo son inciertas. La disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta el país en relación con otros gobiernos de su región”, agrega.

A todo esto, con motivo de la “Argentina Week”, emulando a Messi, y refractarios a la encrucijada global en que nos embarca, 11 gobernadores acompañaron a EEUU a un Presidente convencido de que su mentor le cuida las espaldas desde la Casa Blanca, aunque este se apreste a retirarse de Irán como lo hizo su país de Viet Nam, a enfrentar un 70% de voluntades que aguardan su destitución, y posiblemente ir a prisión merced a la megacausa de los Archivos Epstein. En la ocasión, el ex panelista de Intratables y aspirante a referente de la nueva derecha global volvió a arremeter contra el empresariado argentino, como si tuviera un pacto con Dios y su buena fortuna fuera infinita. Pero el acontecimiento se vio completamente empañado por la circunstancia de que su Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, subiera a su esposa a la comitiva oficial, hecho que está generando una escalada de rechazo por parte de propios y ajenos. “Vaca… yendo gente al baile”. Y las balas pican cada vez más cerca de “La Jefa”, Karina Milei.

Como era de prever, a medida que el “círculo rojo” va advirtiendo que sostener a Milei es un despropósito, el diputado Miguel Ángel Pichetto, ni lerdo ni perezoso, recorre los medios de comunicación proponiéndose como mesías de un panperonismo “moderno, democrático y capitalista” (SIC), en condiciones de disputar la presidencia en 2027. En pocas palabras, lo más parecido a “un servidor de pasado en copa nueva”. Ahora que cunde el desencanto con el oficialismo, habrá que bregar porque, a falta de alternativas, los defraudados por Milei no sufran un nuevo ataque de pragmatismo que los lleve a canalizar su voto en esta dirección, lo que mantendría a la Argentina en la noria de su disolución.

Eso no es todo en torno al peronismo. Así como Cristina Fernández de Kirchner tiene el Instituto Patria, Elisa Carrió la Fundación Hannah Arendt y el PRO cuenta con la Fundación Pensar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también tiene su think tank. El debut del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) será el martes que viene, con una disertación del propio Kicillof, que tendrá lugar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, de la ciudad de La Plata.



Dicha institución, cuyo nombre y logo remiten al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el partido con el que Kicillof se propone llegar a la presidencia de la Nación, promete ser un semillero de dirigentes alineados con la cosmovisión del Gobernador y prestos a sentar las bases de un nuevo proyecto de país. El tiempo dirá si ello supone – por fin – aquello de “componer nuevas canciones.

Mientras, a lo largo y ancho del territorio nacional, donde – según datos de la UCA – el 15% de los trabajadores saltea regularmente una comida diaria, continúa creciendo la conflictividad social.

Como viene ocurriendo en varias provincias, en Jujuy la policía se levantó contra el gobernador Sadir por los salarios de hambre que percibe: Cada vez resulta más difícil para el gobierno nacional hacer que pobres de uniforme garroteen por chirolas a pobres de civil.

Paralelamente, miles de personas se movilizaron en Mendoza en un nuevo Contracarrusel, una manifestación que desde hace años acompaña la celebración vendimial pero en sentido contrario al desfile oficial. La convocatoria tuvo como eje la defensa del agua y de los glaciares frente al avance de la minería en la provincia, aunque cada año suma consignas vinculadas con la coyuntura política y social: “Sin agua no hay vendimia. Sin glaciares no hay futuro”, fue la consigna con la que Ampap convocó a la movilización.

Sobre un tema tan sensible, en el conversatorio realizado en el Congreso contra la reforma de la Ley de Glaciares, el biólogo y filósofo de la ciencia Guillermo Folguera – siempre solidario con la lucha de las asambleas socioambientales – advirtió que “si se avanza contra los glaciares, un tercio del país estaría siendo directamente sacrificado”, dado que estos ecosistemas sostienen cuencas hídricas de gran parte del país y que su alteración afectaría a millones de personas.

Por su parte, la provincia de Neuquén se convirtió en el epicentro de un nuevo capítulo en la lucha judicial contra la reciente reforma laboral impuesta por el gobierno nacional. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a la CTA de los Trabajadores de dicha provincia, interpusieron una acción de amparo en el Juzgado Federal para impugnar la totalidad de la normativa. El recurso, rubricado por el secretario general de ambas entidades, Carlos Quintriqueo, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de buena parte de los artículos de la ley. A través del mismo, también se busca una medida cautelar que suspenda la aplicación de la reforma de manera inmediata, fundamentando que dicha ley representa un “retroceso histórico” en derechos laborales y sindicales adquiridos. A diferencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había presentado un recurso similar focalizándose en los artículos 90 y 91, la acción de Neuquén abarca de manera más extensa la Ley N° 27.802. Según el escrito, esta normativa contempla muchas disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales anteriormente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en relación al DNU 70/2023. Si “para muestra basta un botón”, corresponde dar por seguro que este tipo de litigios se multiplicarán exponencialmente.

Para más dato, en Catamarca, Córdoba y Santa Fe, los docentes siguen a pie de calle reclamando salarios justos.

En simultáneo, los sindicatos con representación en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) – UPCN, ATE, SECASFPI y APOPS – se reunieron para coordinar una agenda común de acción frente al escenario que atraviesa el organismo y el sistema previsional argentino. Durante el encuentro se analizaron los despidos registrados en distintas dependencias, el impacto de las políticas de ajuste sobre el funcionamiento del organismo y la situación salarial de las trabajadoras y los trabajadores. Las organizaciones coincidieron en la necesidad de avanzar en una estrategia conjunta para defender las fuentes de trabajo, el convenio colectivo y el rol de la ANSES como organismo central de la seguridad social argentina. Entre los principales ejes definidos se encuentran el rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, el rechazo a los despidos arbitrarios y a cualquier intento de vaciamiento del organismo, la defensa del convenio colectivo de trabajo y la exigencia de apertura de paritarias con recomposición salarial.

Además, ATE también anunció un paro de actividades que afectará a más de 27 aeropuertos de todo el país en reclamo por la falta de pago de aumentos salariales acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) La medida de fuerza se desarrollará durante una semana, entre el 18 y el 24 de marzo, y podría generar demoras y reprogramaciones en los vuelos. Según informó el sindicato, las protestas se realizarán en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20.Durante esos períodos, los trabajadores suspenderán tareas y solo se garantizará la operación de vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales. Según señalaron, el conflicto se originó luego de que el Gobierno nacional decidiera no abonar los incrementos salariales previamente acordados para el personal del organismo que regula la actividad aeronáutica en el país.

Sintetizando nítidamente el panorama descripto, Daniel Yofra, que acaba de ser reelecto para un nuevo mandato como Secretario General del gremio de Aceiteros, reconoció ante Radio Gráfica que “el país está prendido fuego”.

El pueblo trabajador lo sabe desde hace tiempo, los poderosos deberían recordarlo: Quien siembra hambre cosecha rebeliones.-

Por Jorge Falcone-La Gomera de David