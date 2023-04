Nito Artaza: “El radicalismo cometió el error de ser sparring de Macri”

El exsenador nacional por Corrientes habló sobre su posición política, que haría con la inflación y la conformación de su equipo para ser el próximo jefe de Gobierno porteño.

Nito Artaza, dirigente del partido Cambio Popular, declaró que el gran error del radicalismo es acompañar el proyecto de Mauricio Macri. Además, aclaró que no haría una alianza con el Frente de Todos. “Prefiero los gobiernos progresistas que un gobierno de derecha o neoliberal”, enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Tu límite es la derecha?

Sí, pienso que no podría estar cerca de un pensamiento de lo que ya pasó. Las políticas neoliberales y conservadoras en lo económico tuvieron su oportunidad. La han tenido en las dictaduras, en el gobierno de Mauricio Macri, con Martínez de Hoz, Domingo Cavallo, y ahora hablan de “anarco liberalismo”. Ese no es mi diario, ni el de muchos.

Eso por lo menos me indica la experiencia política que tengo de hace tiempo. A veces, cuando se realzan las figuras como Cavallo, terminamos en el corralito. Tengo claro lo que no quiero, y lo que queremos algunos argentinos.

¿Te sentís cerca o con un pensamiento similar al de quién?

Tengo mi origen radical, el de la democracia para siempre, de la salud pública, de tener una perspectiva social para una mejor calidad de vida de los argentinos, y entiendo que el Estado debe ser artífice del desarrollo para que cada uno pueda serlo de su propio destino.

Estoy más cerca del radicalismo alfonsinista, que hoy casi no está presente. El radicalismo ha cometido un error de 130 años de acompañar el proyecto de Macri, y lo sigue haciendo hoy, hace de sparring del PRO nuevamente, y me parece que es una equivocación. El radicalismo cometió el error de ser sparring de Mauricio Macri.

Pero hay que pensar que hay evolución en el pensamiento en el mundo, lo que pasa después de la pandemia con el advenimiento de las redes sociales, con una generación nueva de los jóvenes en la tecnología. Hoy el mundo cambió tanto que resulta dificultoso decir donde uno tiene el pensamiento político.

¿Harías una alianza con el FdT dentro de la Ciudad de Buenos Aires?

No, en absoluto. Nuestra idea hoy es Cambio Popular, que lo tenemos formado en Corrientes y el Chaco, y estamos formando en Provincia de Buenos Aires y Capital. Es estar más independiente de las decisiones de las estructuras.

Por eso formé un equipo de profesionales, que me acompañaron durante el corralito, y de asesores que trabajaron conmigo en el Senado de la Nación, en el cual he tenido la suerte de que me aprueben varias leyes y haber presentado más de 300 proyectos de ley.

Tengo un equipo serio como para analizar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los más grandes del país, que tiene ingresos enormes y no ejecutó en este ejercicio 130 mil millones, por negligencia o para guardarlo para las elecciones.

Cuando uno ve gente en los paradores en la calle, uno dice que no puede ser que el Gobierno deje sobrar esa cantidad de plata.

Alejandro Gomel (AG): Cavallo hoy es reivindicado por algunos sectores, ¿se puede volver a dar una situación como esa en caso de que acceda Javier Milei al poder?

Lo que propone el liberalismo es la ley del más fuerte, que sobrevivan las grandes corporaciones y que no haya derecho para los trabajadores. Esto ya lo vivimos, ocurrió con Cavallo como ministro de Economía, Martínez de Hoz, Álvaro Alsogaray o Dujovne, últimamente.

Me parece que lo que se vive como una novedad, para algunos jóvenes, hay que decirles que ya lo hemos pasado, y quizá ellos no lo vivieron.

Los libertarios, con todo respeto, y a través de la historia, han participado en todas las dictaduras militares, como ministros de Economía y como asesores permanentes de los que han violado la Constitución de la nación. En eso tenemos que ser reflexivos.

Lo digo con respeto, porque la ciudadanía va a elegir. pero la gente no come vidrio, no se puede estar en contra del sistema, sino que hay que incorporar células buenas al cuerpo enfermo que tenemos de la política.

¿No sentís que hay un nivel de hartazgo reflejado en lo que sucedió con Sergio Berni?

Ocurre en las sociedades, está ocurriendo en Francia con la reforma jubilatoria, pero si no hay democracia hay dictaduras, entonces cuidado cuando atacamos al sistema. Hay que poner células sanas, y no son solo personas y pensamientos, sino aportes de ideas. La política es una herramienta para administrar los problemas de la gente, es la representación popular y la elección.

La gente ve que cuando los políticos llegan a los cargos no devuelven ese voto de confianza…

La sociedad tiene que participar, en dos años vota de nuevo y lo cambia. Hay que buscar políticas públicas que sean permanentes en Argentina. No podemos perder identidad como argentinos y pensar que la solución está en irse del país. Todo lo que estamos viviendo hoy es política.

¿Qué harías con la inflación?

Tenemos una crisis cada diez años. La Argentina es un país caro porque tiene derechos, como no los tiene América Latina y muchos países del mundo. Qué sería la Argentina si no emitiera para tener en resguardo a las personas que están carenciadas, si no tuviéramos una red social sería un caos aún mayor.

Prefiero los gobiernos progresistas que se pueden equivocar y que enmienda su error, que un gobierno de derecha o neoliberal que piensa solo en las corporaciones y va en contra de los intereses de los trabajadores.

¿Tenés un equipo conformado para competir en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Está conversado que harían con la inflación?

Sí, lo primero que tendría que hacer la Ciudad es firmar los convenios de Precios Justos, que por una cuestión ideológica por ahí no lo hace. La inflación, obviamente, es un fenómeno nacional.

Una familia en la ciudad necesita $10.000 por día…

Cuando en un presupuesto te sobran 130 mil millones, deberían devolver a los vecinos el impuesto que pagaron de más. El ABL no debería cobrar lo que lo cobran porque están recaudando mucho más, lo mismo con las contravenciones, y con la patente.

Si te sobra esa suma monstruosa, ahí estamos generando mayores gastos para la gente.

Queremos incorporar al debate que la Ciudad tenga un servicio penitenciario, solo tiene comisarías con 30 presos cuando pueden albergar a 11. La gente dice que el juez lo suelta, y sí, si tienen las, supuestas, cárceles hacinadas. La policía de la ciudad no tiene la superintendencia de inteligencia.

Son cuestiones que venimos trabajando y que queremos plantear y abordar en el debate que se haga por las elecciones de la Ciudad.