Nicole Neumann y su nueva relación con Fabián Cubero: “Estoy muy feliz”

La ex del futbolista y madre de sus tres hijas reveló cómo se llevan tras el acuerdo al que llegaron semanas atrás.Compartieron junto a sus parejas la Comunión de Allegra.

Tras años de conflictos y peleas en la Justicia, Nicole Neumann y Fabián Cubero llegaron a un acuerdo acercaron posiciones por el bienestar de sus hijas: Allegra, Indiana y Sienna.

“Estoy muy contenta y muy feliz por el acuerdo. Pudimos irnos a la nieva, sacarnos fotos, disfrutar tranquilas”, comentó la modelo sobre el acuerdo al que llegó con su ex que le permite mostrar a sus en redes.

Nicole, que ya reveló que le gustaría tomar un café con Mica Viciconte, habló también sobre el actual vínculo que la une a Cubero. “No sé si tengo más relación con Fabián, pero por lo menos se van logrando cosas que no podían lograrse hace un montón“, agregó.

Una prueba de que entre ambos todo va bien y ya no hay conflictos fueron las imágenes que compartieron el sábado en la Comunión de Allegra, donde compartieron juntos a sus parejas y sus hijas sin rencores ni conflictos.

Muchos señalan a su novio, José Manuel Urcera, como el encargado de acerca a la modelo al exfutbolista, pero esto es algo que Neumann negó rotundamente. “Mi pareja no tiene nada que ver con esto, una pareja no me influye en nada si el tema tiene que ver con mis hijas. Acá los protagonistas, de última, fueron mis abogados”, sentenció.

Desde que está en pareja con el piloto José Manuel Urcera, Nicole Neumann quiere hacer las pases con su ex y padre de sus tres hijas, Fabián Cubero. Al parecer, la modelo, querría reencontrarse con quien fuera su pareja y trabajar en una relación mucho más cercana por el bienestar de Indiana, Allegra y Sienna.

En pos de un verdadero acercamiento, la modelo reveló que le gustaría juntarse a solas con Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero y con quien vive una intensa historia de amor hace ya cuatro años.

“Tengo un par de cosas para decirle en este momento. Tengo muchísimas cosas que hacer antes, igual, así que ni idea. No sé, me gusta tomar té con la gente que me cae bien”, dijo Nicole durante una nota con “A la Tarde”.

Por sus declaraciones se desprende que la modelo no tiene problema con Mica y que le cae bien, lejos de las versiones de celos y mala relación que siempre sobrevolaron a Neumann y Viciconte.

¿Qué dirá Mica al respecto?