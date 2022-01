Nicole Neumann sobre Fabián Cubero: “Me di cuenta de que ya no estaba enamorada”

La modelo reveló que le costó mucho admitir que ya no tenía ganas de seguir compartiendo la vida con el papá de sus hijas:

En medio de los rumores de embarazo con su novio, Nicole Neumann habló a fondo sobre su separación de Fabián Cubero.

Mientras el papá de sus tres hijas espera con ansias el nacimiento de Luca, su bebé en camino con Mica Viciconte, la conductora rememoró cuándo se dio cuenta de que ya no estaba enamorada de él.

“Cuando me di cuenta que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas, lo viví como una frustración enorme”,contó en diálogo con Teleshow.

“La culpa me carcomía y me presionaba porque sentía que tenía que tener la pareja perfecta por el resto de mi vida”, afirmó.

LO MAL QUE LA PASÓ NICOLE NEUMANN ANTES DE SEPARARSE

Nicole contó en la entrevsita que ese momento de su vida fue muy duro: “No podía causarles ese dolor a mis hijas y por eso no podía estar en casa”.

“Llegaba a las 11 de la noche, me calzaba los rollers y salía por el barrio como loca. No quería que me viesen triste“, expresó sobre el motivo que la llevaba a no separarse, proteger a sus nenas.

Y se despidió revelando que acudió a Gabriel Rolón para tomar la decisión de dar un paso al costado.

“Tenía insomnio y había perdido hasta el apetito. Vivía como en piloto automático. Estaba apagada y empecé a hacer terapia con Rolón”.

“Fue él quien me hizo entender que debía sincerarme con las chicas porque disimular era contraproducente”, cerró remarcando que liberó a Cubero porque “ya no podía hacerlo feliz”.