Nicole Neumann retrató su aislamiento por coronavirus después de la crítica de Mica Viciconte

La modelo dio positivo por segunda vez desde que empezó la pandemia. La novia de Fabián Cubero la había acusado de irresponsable y de haber puesto en riesgo a su bebé recién nacido.

Nicole Neumann es una de las afectadas por la cuarta ola de coronavirus en la Argentina. Este miércoles, después de una fuerte serie de posteos de Mica Viciconte donde la tildó de irresponsable, contó que había dado positivo y que se encontraba aislada en su casa.

“Hay que seguir cuidándose con barbijo y distancia social, porque esto no pasó. Gracias a los que preguntan cómo estoy. Estamos bien. A guardarse hasta el negativo”, expresó sin mencionar bocado sobre la acusación de la pareja de Fabián Cubero,que hace dos semanas dio a luz a Luca.

La modelo le sacó provecho a este parate para descansar y ocuparse de ella. “Aprovechando para mimarme. ¡Si no es por fuerza mayor no paro medio minuto!”, escribió junto a una foto donde aparece mirando tele con sus botas de presoterapia puestas, su tratamiento estético favorito para mejorar la circulación.

Nicole Neumann es fan de la presoterapia. (Foto: instagram/nikitaneumannoficial)

Mica Viciconte se sacó de quicio con Nicole Neumann por haber dado positivo en coronavirus

La flamante mamá de Luca explotó al enterarse de que la modelo tenía COVID-19. Lo que dio a entender en un extenso descargo que hizo en Instagram es que Nicole continuó llevando y trayendo a las nenas que tuvo con Fabián Cubero sin medir el riesgo de que estaban en contacto con un bebé recién nacido.

“La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de su responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene sobre sí misma y sobre los demás”, dijo la guardavidas.

El durísimo mensaje de Mica Viciconte a Nicole Neumann (Foto: Instagram / micaviciconte).

Y luego, agregó: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día así no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia, que no es por mí, sino por todos a los que pones el riesgo”.

Por último, Viciconte disparó: “Contagiarse le puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de ese contacto estrecho, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hay que hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá todos nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”.