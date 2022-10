Nicolás Occhiato elogió a Javier Milei y fue cruzado por Diego Brancatelli y Julia Mengolini

El conductor destacó al liberal por haber captado al “voto joven” y sus colegas lo criticaron en redes sociales

Nicolás Occhiato se convirtió en tendencia en las redes sociales después de su particular análisis de la dirigencia política al comparar a Javier Milei con los integrantes de otros partidos políticos. “Milei capturó el voto joven que nadie capturó. Todos los jóvenes con los que yo hablé, lo votaban a él. La mayoría, todos”, puntualizó el conductor.

“Yo no es que voy a hablar a favor de Milei…”, siguió hablando como atajándose, pero fue interrumpido por Nati Jota. “Uhhh… Estás hablando a favor de Milei”, le dijo su compañera del programa Nadie dice nada. “No, todavía no”, aclaró él. “Lo que digo es: ¿es un loco? Todo sí. Ahora, ¿y los que nos gobiernan desde que tenemos uso de razón? Porque se visten mejor y hablan más tranquilo, hicieron mierda el país igual, eh”, fue su curioso argumento.

“O sea, ¿se entiende a lo que voy? No es que estoy hablando bien de Milei. Digo: son todos los mismos hijos de puta. Porque viene alguien más preparado a decir algo un poco más certero se lo toma más en serio. Pero después cuando tuvieron la oportunidad de hacer, todos los que estuvieron nadie hizo nada”, insistió el campeón de Bailando por un sueño en la edición 2019.

“Entonces, está bien: este tiene su locura y dice cualquier cosa y todo… Pero es como cuando pensás que un ladrón es el que viene vestido de una forma. No, hay ladrones que vienen de traje. Entonces hay un punto, también, al ser un tipo que no estaba metido en la política, al igual que (Facundo) Manes”, cerró el ex de Flor Vigna.

El fragmento del programa se volvió rápidamente viral, con muchas críticas y algún que otro comentario a favor proveniente desde el sector que apoya las ideas de Milei. Entre quienes fustigaron al conductor de Luzu TV, se encuentra Diego Brancatelli, quien citó en Twitter el recorte del video y disparó: “Pobre pibe. Dos dedos de frente. Razonamiento básico y vacío”.

Diego Brancatelli cruzó a Nicolás Occhiato por su opinión sobre Javier Milei (Foto: Twitter)

Luego, un usuario le compartió ese mismo fragmento a Julia Mengolini. “Che Julia, vos hace unos días hablabas de dónde se paraba políticamente Luzu? Acá te dejo este brillante y para nada turbio análisis…”, expresó y la conductora de Futurock lo citó para agregar su opinión. “Me quiero morir”, dijo en un primer tweet.

Y luego, fue un poco más allá en su análisis. “Dijeron ‘no hablamos de política’ cuando gatillaron en la cara de la vicepresidenta, pero no dudaron en acusar a todos de ladrones e inútiles para darle apoyo a una bestia como Milei. Parece que sí hablan de política. No eran sólo boludones hablando de sexo. Ojo”, disparó la periodista.

Los tweets de Julia Mengolini en contra de la opinión de Nicolás Occhiato sobre Javier Milei (Foto: Twitter)

“Yo estaba cansado de no hablarle a mi generación, de que mis amigos no vieran mis contenidos”, dijo Occhiato en una entrevista con Infobae al explicar por qué se decidió a generar su propio espacio, con sus propias reglas en Luzu Tv. “Porque los pibes de mi edad es muy difícil que prendan la tele a un horario determinado. Para la tele tenés que pensar en lo popular, en qué miraría mi abuelo. Me divierte, pero no me siento yo. Estaba haciendo un programa de humor y pasaban cosas que a mí no me hacían reír. Le quiero hablar a gente de mi generación. ¿Dónde está la gente de mi generación? Twitch, un poco más chicos. En YouTube. ¿Qué hay en YouTube? Y ahí algo se me prendió y empecé a producir cosas para mí y a producir a otros, en un canal que puede darle oportunidades a gente que yo crea que tiene algo”, explicó.