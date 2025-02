Nicolas Cage criticó el uso de la inteligencia artificial en el cine: “Los robots no pueden soñar por nosotros”

El actor lamentó cómo la tecnología se incorporó a la industria cinematográfica y dejó un contundente mensaje.

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en un tema de debate en la temporada de premios de Hollywood. Varias películas incorporaron esta tecnología, como The Brutalist, nominada a diez premios Oscar, y se espera que su uso siga creciendo en la industria. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Esta semana, Nicolas Cage se pronunció abiertamente en contra de su implementación y dejó en claro su postura. “Los robots no pueden soñar por nosotros”, afirmó.

El actor recibió el premio a Mejor Actor en la 52° edición de los Saturn Awards por su trabajo en Dream Scenario (2023). En su discurso de agradecimiento, aprovechó la oportunidad para expresar su rechazo a la IA en el cine. “Soy un gran creyente en no dejar que los robots sueñen por nosotros. No pueden reflejar la condición humana. Es un callejón sin salida”, aseguró.

Nicolas Cage criticó el uso de la inteligencia artificial en el cine. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Cage argumentó que permitir que la inteligencia artificial intervenga en las actuaciones pone en riesgo la autenticidad del arte. “Si un actor permite que un robot manipule su interpretación, aunque sea un poco, eso se convertirá en una avalancha que terminará reemplazando la verdad del arte por intereses financieros”, advirtió.

Además, insistió en que el verdadero propósito del arte es reflejar la condición humana a través de la emoción y la recreación. “Si dejamos que los robots lo hagan, perderán toda alma y la expresión genuina desaparecerá. Será la vida tal como los robots nos dicen que la conozcamos”, expresó con firmeza.

El premiado actor se suma así a otros actores que han denunciado el uso indebido de la IA en la industria del entretenimiento. Tom Hanks, por ejemplo, alertó en 2023 que su imagen había sido creada artificialmente y utilizada en un anuncio sin su consentimiento. También Scarlett Johansson acusó a OpenAI de haber copiado su voz sin permiso para el desarrollo de un modelo de ChatGPT.

El debate sobre la IA en el cine sigue abierto y, con figuras como Nicolas Cage alzando la voz, la industria deberá definir hasta dónde permitirá su avance.

Fuente TN