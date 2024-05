Nicola Coughlan habla de las escenas de sexo de Bridgertone

Hace siete años, Nicola Coughlan estaba sentada detrás del mostrador de un optometrista en Irlanda, esperando su gran oportunidad. Ahora, la actriz está reescribiendo las reglas del éxito al asumir el papel principal en la emocionante nueva temporada de Bridgerton.

Cada año, durante el fresco verano británico, el Palacio de Kensington abre sus impecables jardines a un grupo selecto de la élite londinense. Es aquí, entre las flores podadas y la suave banda sonora de un cuarteto de cuerdas, donde Nicola Coughlan se encuentra al borde de su propio descubrimiento fraudulento.

Después de haber engañado a los distinguidos invitados del palacio con su interpretación de una debutante en la serie dramática de época Bridgerton de Netflix, la actriz irlandesa ha vuelto a desempeñar el papel de una socialité discreta.

“Bridgerton a menudo hace que la gente piense que soy elegante. En realidad, solo soy una chica de un pueblo en el oeste de Irlanda. No soy nada elegante”, confiesa la actriz de 37 años a marie claire desde su hotel en Londres. Es el comienzo del fin de semana largo de Pascua y la actriz está disfrutando de un tiempo libre antes de comenzar la enorme gira de prensa global de Bridgerton. “Hay algo gracioso en que tu nombre sea mencionado entre personas famosas. Para mí, ese es el nombre que se leía en la lista de asistencia de mi escuela primaria. Suena extraño a tu oído.”

Aunque la crianza de Coughlan en la pequeña ciudad portuaria de Galway pueda estar muy lejos del selecto círculo que ahora navega tanto en pantalla como fuera de ella, si hay algo que interpretar a Penelope Featherington le ha enseñado, es el poder social de ser una observadora silenciosa.

Después de que la primera temporada revelara a Penelope como la mente maestra detrás de la escandalosa autora de chismes Lady Whistledown, los fans del drama de la regencia se alegraron al descubrir que había mucho más en la modesta debutante pelirroja de lo que parecía a simple vista.

“Cuando leí el guion por primera vez, todo lo que sabía era que Pen era una chica tímida y estudiosa. No fue hasta después de conseguir el papel que leí en un foro de fans que ella era, de hecho, Lady Whistledown”, recuerda Coughlan sobre conseguir el papel en la deslumbrante versión de Shonda Rhimes del mercado matrimonial de la Inglaterra de la Regencia, que se convertiría en una de las series originales más vistas de Netflix, transmitida por más de 100 millones de hogares. “Es muy divertido interpretar a Pen porque es muy compleja y tiene muchas facetas diferentes con las que lucha. En la tercera temporada, Penelope comienza a encontrarse a sí misma. Tiene una transformación física, pero se ve rápidamente que todavía está insegura y no sabe cómo expresarse.”

En la muy esperada tercera entrega (los fans la han apodado #Polin, el nombre de “ship” de la pareja), cuando Penelope sale de las sombras y se sitúa en el centro del salón de baile junto a su amor de siempre, Colin Bridgerton (interpretado por Luke Newton), Coughlan admite que sintió una presión particular para actuar.

“Recuerdo haber leído los libros y pensar, ‘Dios, esto es realmente picante. Va a ser mucho’, pero no sabíamos si la serie sería renovada después de la primera temporada. Una vez que supimos que seguía adelante, definitivamente fue intimidante”, dice Coughlan sobre prepararse para su romance en pantalla con Newton. “Las escenas de sexo son reveladoras en muchos sentidos, pero curiosamente se convirtieron en una de mis partes favoritas de la filmación de esta temporada. Terminaron siendo bastante poderosas y bastante liberadoras. Luke y yo somos muy buenos compañeros y teníamos mucha confianza el uno en el otro. Me habría costado hacerlo con alguien más, porque podíamos hablar al respecto y mandarnos mensajes, y teníamos mucho que decir en cómo se hacían esas escenas.”

Con Coughlan habiendo dominado el papel de la forastera que circunstancialmente se encuentra en el interior, es difícil no trazar un paralelo con su vida real. Coughlan creció en un modesto hogar irlandés-católico con un padre oficial del ejército y una madre ama de casa. A los 21 años se mudó a Inglaterra para estudiar actuación en la Oxford School of Drama. Fue allí donde Coughlan se familiarizó por primera vez con el privilegio, una experiencia que inadvertidamente la prepararía para un papel destacado en Bridgerton. “Había mucha gente bastante pija en mi escuela de teatro”, dice sobre sus compañeros de clase, que pasaban los fines de semana cazando faisanes en las propiedades de sus familias.

Se podría perdonar que, con su encanto contagioso y su magnética presencia en pantalla, se asumiera que Coughlan habría disfrutado de un ascenso rápido a la cima, especialmente después de irrumpir en la escena con la popular comedia Derry Girls en 2018. Pero su camino hacia convertirse en la protagonista de una exitosa serie de Netflix estuvo plagado de innumerables contratiempos y rechazos.

“Tenía 31 años cuando sucedió Derry Girls”, dice Coughlan. “Es importante que la gente sepa que no fui un éxito de la noche a la mañana. En mis veinte, no tenía el dinero para vivir en Londres e ir a un millón de audiciones. Tenía que trabajar a tiempo completo y fue difícil. Dejé Londres un par de veces [y me mudé a casa], porque simplemente no estaba ocurriendo.”

A lo largo de esos años, trabajó en trabajos mundanos de ventas al por menor mientras audicionaba para roles en producciones de teatro local, pequeños papeles en películas e incluso un trabajo como extra en la serie de telerrealidad Made in Chelsea. “Estaba trabajando en un restaurante cuando conseguí ese papel”, recuerda. “Eran 100 libras por el día, lo cual no estaba nada mal. Era la era dorada de Binky, Spencer y Lucy Watson. Me divertí mucho viendo un episodio suceder frente a mis ojos.”

Aunque las ventajas de ser un actor en apuros son pocas y espaciadas, Coughlan dice que una década de contratiempos finalmente la preparó para la exposición que siguió al colosal éxito de Bridgerton. “Viví toda mi veintena en el anonimato, lo cual tiene mucho que decir. Sería muy difícil vivir tus veintitantos bajo el ojo público, no envidio a la gente. Los programas de talentos realmente impulsaron la posibilidad de pasar de cero a cien. Pero muchas de esas personas brillan intensamente y luego se desvanecen. No sé por qué se ve como algo tan bueno. Hay mucho que decir sobre el trabajo duro”, explica Coughlan.

“Ves a personas que se hacen famosas a los 22 años y esperan todo. Las carreras no siguen una trayectoria ascendente todo el tiempo. Hay muchos altibajos, y tienes que estar preparado para ellos. Me doy cuenta de que no es normal tener un coche que te lleva al trabajo por la mañana. Recuerdo tomar el metro y que la gente me usara como apoyo para el codo porque soy muy baja. Y [recuerdo] ahorrar mis centavos. Me encantan los bolsos elegantes, pero si compro uno, sé que trabajé muy duro para conseguirlo y sé lo que cuesta.”

Hay una cierta gracia y gratitud que viene con apreciar la moda como un forastero, en lugar de tener acceso por derecho de nacimiento. Estas cualidades se reflejan cuando Coughlan habla sobre su enfoque colaborativo para el estilo en el set de su sesión de fotos para la portada de marie claire. “Antes de comenzar la gira de prensa para la tercera temporada de Bridgerton, junté una serie de looks que me encantaban, que [el equipo de marie claire] referenció en nuestra sesión de fotos. El corte y los colores en algunos de los looks de Schiaparelli eran increíbles, especialmente las gafas doradas de Schiaparelli. Simplemente adoro lo que [el director creativo de la marca] Daniel Roseberry hace”.

Ahora una favorita de la primera fila, habiendo asistido al desfile de Christian Louboutin en la Semana de la Moda de París a principios de este año, Coughlan trabaja de cerca con su estilista Aimée Croysdill para añadir referencias de cine y cultura a sus looks sartoriales. “La Met Gala siempre ha sido mi alfombra roja favorita para ver. Es la perfecta unión de moda y arte performático, donde realmente puedes dejar volar tu imaginación”, dice.

“Cuando era más joven, la veía en casa y criticaba los looks y decía, ‘¡Eso no está en el tema!’ Soy muy estricta con el tema. Cuando me invitaron por primera vez al Met en 2022, Aimée y yo investigamos meticulosamente las siluetas y trabajamos con el increíble diseñador Richard Quinn para crear mi look. Es gracioso porque todos allí eran tan mega-famosos que a nadie le importaba yo, en el mejor sentido posible. Se sentía irreal: estaban Emma Stone y Bradley Cooper de un lado y yo pensaba, ‘¿Por qué estoy aquí?'”.

