Nico Cabré habló sobre la mala fama que tiene y aclaró los tantos

El actor confesó que se considera una persona simple y que dice las cosas sin vueltas.

El presente de Nico Cabré se ve atravesado por un sinfín de buenos momentos, el actor que se unió a Instagram de una forma muy confusa hace unos meses, hoy estuvo presente en el programa de la Peña de Morfi junto a Jey Mammón y habló sobre la mala fama que tiene en el medio.

“Trato de ser simple y digo las cosas como son, no ando con muchas vueltas. A veces resuena más cuando uno se equivoca o cuando uno dice algo políticamente incorrecto, pero estoy haciendo muchas cosas bien y muchas otras mal, pero no tengo mala leche”, comenzó diciendo el actor sobre su manera de ser en la vida.

“Siempre trato de decir lo que pienso, no voy por atrás. Para todos tengo fama de todo, un tipo difícil, asqueroso, de muchas cosas. Nunca me interesó modificar esa fama”, declaró Nico Cabré sobre los dichos de la gente sobre él.

“La gente que me conoce. sabe como soy y eso es lo que me tranquilizó siempre, nunca tuve que explicar nada que se haya dicho. Yo legaba a la casa de mi papá y no tenía que decir nada. No era el que me preguntaba ‘¿vos hiciste esto?’, pero no hacía falta. El sabía lo que yo si hacía y lo que no”, confesó el actor acerca de lo que le tocó vivir en su juventud.

“El sabía igual las que me mandaba, pero a mí me daba mucha alegría que determinado tipos de personas hablen mal de mí. Yo creo que si estuviera muy lejos de lo que decía mi papá, si tal persona me decía que yo era un fenómeno… Me daría miedo incluso si algunas personas dicen que comparten con lo que digo yo”, reveló el interprete sobre la enseñanza que le dejó su padre.