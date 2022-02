Nico Cabré cuando Paula Chaves le preguntó sobre sus manías: “Soy ordenado, no soy un loco”

El actor fue súper directo cuando en Cortá por Lozanola animadora quiso saber sobre su meticulosidad.

Cuando Laurita Fernández y Nicolás Cabré estaban en pareja, ella lo mandó al frente contando algunas de las manías que tenía el actor, como el orden y contó que su cama tenía que estar siempre tendida. Él visitó Cortá por Lozano, que lo está conduciendo Paula Chaves, y se mostró terminante a la hora de hablar de esa faceta.

“¿El orden a donde te lleva?”, preguntó la animadora y el ex de la China Suárez no anduvo con rodeos. “Lo hago muy naturalmente. Soy ordenado, no soy un loco. Una vez se habló y se llevó el tema para otro lado por lo que ahora, lo voy a decir directamente, me da un poco de paja hablar del tema”, lanzó.

“¿De qué?”, quiso saber Paula, serena sin entender demasiado su molesta. “De la ‘obsesión’, de ‘cómo hacés’”, lanzó, y ahí la conductora lo dejó pasar e indagó sobre cómo hace para mantener el orden cuando tiene a Rufina, su hija de 8 años.

Nicolás Cabré contó cómo maneja la limpieza con su hija Rufina

“Yo siempre mantengo el orden y con Rufi tampoco soy el más relajado del mundo. Le digo ‘esta no Ru’. ‘Estás tirando toda la galletita, no te digo que la miga no caiga, pero tratá de que caiga acá, me la llevaste por todo el…’”, comentó.

Aunque destacó que su hija con la China había heredado esa faceta de él. “Hasta en eso es genial porque ella es súper ordenada, es muy meticulosa y a lo mejor eso es lo que tiene de mí”, aseguró.