Nicki Nicole rompió el silencio en medio de los rumores de romance con Peso Pluma

La cantante habló del músico mexicano con quien compartió escenario recientemente.

Nicki Nicole es una de las solteras codiciadas del momento. La joven música rompió su relación con Trueno, un rumor que venía desde hace meses y que finalmente fue confirmado.

En medio de esta situación, la cantante se puso de lleno con su música y recientemente viajó a México para ser parte del show de Peso Pluma, el ídolo mexicano del momento.

Pero lejos de que todo quedara ahí, la cantante y su colega se vieron envueltos en rumores de romance.

Todo comenzó con un intercambio en redes cuando el joven, quien colaboró recientemente con Bizarrap, le dejó un contundente mensaje: “Demasiada belleza”. escribió en uno de los posteos de Nicki en Instagram.

La palabra de Nicki Nicole sobre Peso Pluma

Previo a que comenzaran a trascender las versiones de romance con Peso Pluma, Nicki había hablado sobre la conexión que tiene con el ídolo mexicano.

“Con Peso Pluma me pasó algo muy loco, que es que yo a él como que lo escuchaba mucho, no lo conocía en persona, nada, no lo tenía tanto. Desde mi equipo me presentaron una parte del remix de ‘Por las Noches’, que por cierto era mi canción favorita de él”, comenzó diciendo sobre la canción con la que finalmente colaborarían.

“Cuando vi la seguridad que me dio el Peso Pluma a la hora de subirme a la canción, cuando vi que me dio el tiempo también, porque no te voy a mentir, las primeras veces que probé en el estudio era difícil”, explicó sobre el momento que comenzó a trabajar con él.

En ese momento, la cantante hizo hincapié en la buena onda que tuvieron desde el comienzo: “Nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí y me morí de risa. Realmente se formó algo super lindo y super genuino. Nada, no sé, como que de un momento a otro creo que Argentina y México somos uno”.