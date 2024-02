Nicki Nicole confirmó su separación de Peso Pluma por la infidelidad

La rosarina rompió el silencio y finalmente reveló que su relación con el mexicano llegó a su final. Mirá.

Nicki Nicole confirmó su separación de Peso Pluma y publicó un sentido comunicado en sus historias de Instagram para sus fanáticos.

La cantante abrió su corazón y reveló que su vínculo con el mexicano llegó a su final por su infidelidad: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy“.

Finalmente, Nicki reveló que se enteró del engaño de su ahora exnovio a través del video que recorrió las redes sociales: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar“.

El video de Peso Pluma engañando a Nicki Nicole

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma en el mundo artístico, fue visto este domingo tomado de la mano de una mujer morocha en un hotel casino de Las Vegas, luego de haber asistido a presenciar el Super Bowl, e inmediatamente surgieron los rumores de infidelidad.

Esta acción del rapero mexicano causó pasiones y odios en las redes sociales, ya que rápidamente este video se viralizó y muchos obviamente expresaron sus opiniones a favor y en contra de él, e incluso de la misma Nicki, a pesar de que sería la víctima de esta historia.

NICKI NICOLE POSTEÓ ESTA FOTO TRAS LA DIVULGACIÓN DEL VIDEO DE PESO PLUMA SIÉNDOLE INFIEL EN LAS VEGAS.

La rosarina sí dio señales de distancia con el artista en su cuenta de Instagram, donde borró todos los posteos que tenía junto a él. Además, este lunes Nicki subió unas fotografías de su look y las acompañó con la filosa parte de su tema con Emilia Mernes y Tiago PZK, “Una Foto”: “Si dicen que soy bandida no les creas“. Por su parte, él aún conserva las publicaciones que tiene con ella, por lo cual los fanáticos aún tienen dudas sobre la separación.