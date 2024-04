Nicki Nicole adelantó parte de su nuevo tema Ojos Verdes que parecería estar dedicado a Peso Pluma

La artista rosarina lanzará esta nueva cumbia de cara a su siguiente álbum.

Nicki Nicole ya se encuentra trabajando en su nuevo álbum y, para calmar las ansías de la gente, decidió que va a lanzar un primer tema.

Por esa razón, la cantante anunció cuándo será el lanzamiento de su próxima canción: “Este 24 de abril usted tiene una cita con Nicki Nicole y su canción Ojos Verdes, hágame el favor de cancelar todo lo que tenga ese día”.

Además, vía Instagram, compartió un video donde adelantó parte de la letra: “Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta desde el día que me fui. ¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que ‘no me extrañas’? Sé que estás con otra pero pensando en mi y le das los besos que algún te di. ¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que ‘no me extrañas’?”.

Todo parecería indicar que está dedicada a Peso Pluma, con quien terminó su relación luego de que se viralizaran imágenes del mexicano con otra mujer.

De esta manera, Nicki Nicole volverá a sacar un tema de cumbia luego del gran éxito que fue Otra Noche, junto a Los Ángeles Azules.

Cómo reaccionó Nicki Nicole al enterarse de la infidelidad de Peso Pluma

Nicki Nicole rompió el silencio luego de su separación de Peso Pluma y contó por qué subió aquella publicación cuando se enteró de la infidelidad.

Cabe recordar, que el mexicano había sido visto en un hotel casino de Las Vegas junto a la influencer Sahar Sonia, luego de haber asistido a presenciar el Super Bowl. Tras viralizarse dichas imágenes, la rosarina realizó un descargo en sus redes: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy“.

Por esa razón, mientras se encuentra realizando su gira por Espala, la cantante fue interrogada por “Los 40 principales” sobre aquel acontecimiento. Entonces, reveló: “Lo hice, un poco, porque lo sentí. Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba”.

Además, destacó el apoyo de la gente: “Me gusto mucho los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño. Que as algo complicado cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque mucha gente sale a opinar y es difícil”.

“Entonces yo dije ‘esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo pero siento que lo tengo que decir’, y va de la mano con lo que soy yo. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento, y si no fuera así no estaría siendo yo al 100%“, concluyó Nicki Nicole.