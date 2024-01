Nicanor Santilli Pazos presentó su Chevrolet con el que debutará en el TC Mouras

Su pasión innata por este deporte lo llevó a correr en karting a los 13 años. Arrancó tarde, pero se esmeró y logró ser profesional. Creció rodeado de políticos y periodistas, pero lo atrapó la vocación automovilística

Es innata la pasión por el automovilismo de Nicanor Santilli Pazos. De esos domingos frente al televisor mirando las carreras a un efusivo pedido a su padre que generó un flechazo definitivo por este deporte que lo motivó a iniciarse a los 13 años. Fue un poco tarde para su edad, pero fue tanta la pasión, su foco y rigurosidad que le puso a esta actividad que logró hacerse piloto profesional y se encamina a poder llegar al TC.

Su familia nunca tuvo nada que ver con las carreras de auto. Sin embargo, sus padres, el diputado nacional bonaerense Diego Santilli, y la periodista Nancy Pazos, acompañaron desde un primer momento su vocación que de una práctica deportiva también se convirtió en un trabajo. Se lo escucha muy focalizado y se ganó un lugar en el ambiente.

“Lo del automovilismo nació de mí. Siempre en mi cumpleaños me gustaba ir a las pistas donde se alquilan los karting y correr con amigos. A mí siempre me apasionó la velocidad. El automovilismo lo descubrí un poco tarde ya que a los 13 años comencé la escuela de karting, pero eso no me impidió correr”, le cuenta Nicky a Infobae.

“Cuando mi viejo asumió la vice jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (diciembre de 2015), el primer evento grande que tuvieron fue la apertura del campeonato del TC 2000 en el Autódromo. Le pedí que me llevara porque quería ver los autos y los pilotos y ahí se convirtió en la pasión y en lo que yo quería hacer. Ese mismo fin de semana Gustavo Der Ohanessian (ex piloto de TC 2000) y Walter Gauthier le dijeron a mi papá que estaba la escuela de pilotos en el kartódromo y fui todos los martes a la tarde. Ahí lo conocí a Joel Gauthier que es el responsable del circuito y la persona que me acompaña en mi carrera deportiva”, recuerda.

Nicanor con su madre, Nancy y sus hermanos, Teo y Tonio (Crédito: Nico Colombo)

Después de su paso por el karting comenzó en los coches en el Top Race Junior y luego pasó al Top Race Series, donde obtuvo podios y también venció en las carreras Sprint de los sábados. Más tarde, pasó al TC Pista Mouras, la tercera categoría promocional de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). En 2023 terminó séptimo en ese campeonato y octavo en el del Top Race Series. También logró podios en ambas categorías.

“El rápido aprendizaje se dio porque primero pude hacer dos categorías, el Top Race Series y el TC Pista Mouras. Eso te brinda más tiempo arriba de un auto que eso es lo que uno más necesita, el dar vueltas y vueltas. Por otro lado, el acompañamiento del equipo con todo lo que me pueden dar. Y tercero un gran coach deportivo como lo fue Claudio Kohler (ex piloto del Top Race y TC Pista) con quien estuve estos dos años y tengo una excelente relación. Ahora tengo como coach a otra gran persona como Ignacio Polizzi”, cuenta.

Aunque también subraya la labor de su psicóloga deportiva, Viviana Sabga, quien lo ayudó en un tema clave: “A mitad de año perdí mucho la confianza en uno y me ayudó a poder estar fuerte en lo mental. Pude avanzar y volver a ser hacer podios”.

El año pasado se sumó al mundo de la ACTC para poder llegar algún día al TC, la categoría más importante de la Argentina y que el 5 de agosto de 2024 cumplirá 87 años de vida. “Joel Gauthier me presentó con el equipo Tinos Sport para poder arrancar en el Top Race y ellos luego ellos armaron un Chevrolet para poder desembarcar en la ACTC”, destaca quien también es clave a la hora de conseguir los patrocinantes. “El equipo me renta el espacio de publicidades y busco los sponsors, un trabajo que hago con Joel. Ambos buscamos reuniones con diferentes empresas y cuando se concretan vamos los dos”, explica.

Celebrando un podio en el TC Pista Mouras, la segunda categoría promocional de la ACTC (Crédito: Damián Barischpolski)

Este fin de semana arrancará el automovilismo nacional y Nicky presentó su auto del TC Mouras, que pondrá primera en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Organizó un gran evento en un local de la Costanera porteña para estrenar el Chevrolet, marca de la que también es hincha. “Arrancó como una casualidad, pero terminó siendo un amor increíble por la marca. Le terminé teniendo un cariño muy especial. La hinchada desde un primer momento me apreció”, confía.

“El objetivo es ir a la primera carrera y ver el desempeño que tengamos y a partir de ahí trazarnos los nuevos para el resto del año. El sueño es llegar al TC. Ese es el objetivo principal y haremos todo lo posible por conseguirlo”, anticipa el joven que cumplirá 21 años el próximo 12 de abril, el mismo día que Carlos Alberto Reutemann y Carlos Sainz padre, reciente ganador del Rally Dakar a sus 61 años.

Su referente a nivel nacional es Facundo Ardusso (bicampeón del TC 2000 y campeón de la Fórmula Renault), “porque además de un gran piloto es un gran amigo. Destaco la persona que es”. Mientras que a nivel internacional destacó a Charles Leclerc “porque soy hincha de Ferrari. Max Verstappen es un distinto”. También admira a los pilotos argentinos que se lucen en el exterior como Franco Colapinto, que competirá en la Fórmula 2 y sigue en la academia de Williams, y Agustín Canapino, que correrá su segunda temporada en la IndyCar.

Nicky junto a Juan María Traverso, el día que se inauguró la repavimentación en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez (@nicanorsantillipazos)

En los fines de semana suele ser acompañado por su madre. “Cuando yo corría en karting mi mamá se ponía un poco más dura, pero a medida que corrió el tiempo vio que yo disfrutaba de mi pasión y me empezó a acompañar en los fines de semana de carrera. Como madre no me pudo haber tocado una mejor”, asegura.

Pero no todo en la vida son carreras de autos ya que está en el segundo año de otra carrera, Administración de Empresas. “Me gusta mucho y espero poder recibirme y en un futuro cercano poder ejercer”, apunta el competidor de Del Viso, vecino de Matías Rossi (múltiple campeón nacional) y de Diego Azar (bicampeón del Top Race).

A diferencia de las pruebas de suficiencia que se hicieron hasta los años ochenta en el Autódromo de Buenos Aires, donde los debutantes debieron cumplir con un determinado tiempo de vuelta, desde 1995 la ACTC instauró el sistema de promoción para que los pilotos se formen en categorías previas para poder correr en TC. En esa escalera de aprendizaje está Nicanor Santilli Pazos que con nombre propio hace su camino en el automovilismo.

MÁS FOTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL AUTO

Panorámica del concurrido evento con la presentación de los autos del Tinos Sports (Crédito: Damián Barischpolski)

Nicanor Santilli Pazos con su compañero de equipo, Agustín Ayala, que correrá su segunda temporada en el TC Mouras (Crédito: Damián Barischpolski)

Nicanor Santilli Pazos y Otto Fritzler, piloto del TC (Crédito: Nico Colombo)

Nicanor con sus familiares. El segundo de la derecha es su abuelo Hugo Santilli, ex presidente de River Plate (Crédito: Nico Colombo)

La conferencia de prensa que hizo antes de mostrar los coches (Crédito: Damián Barischpolski

Por Darío Coronel-Infobae