Newell’s goleó a Unión y es único puntero del Grupo B

El equipo rosarino fue muy superior al Tatengue de visitante, y se floreó con tres goles del uruguayo Juan Ignacio Ramírez. Estudiantes, en La Plata, venció a Tigre y sigue como escolta a dos puntos.

Newell’s Old Boys le ganó 3-1 a Unión de Santa Fe, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga 2024.

En el partido disputado en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, el uruguayo Juan Ignacio Ramírez marcó los tres goles de la “Lepra” a los 7 y 41 minutos de la primera parte y a los 13 del complemento. Mateo del Blanco descontó a los 27 de la segunda etapa.

Con este resultado, el equipo del uruguayo Mauricio Larriera sigue reafirmando su impresionante arranque con cuatro victorias en cuatro partidos disputados. En la próxima fecha recibirá a Racing, el lunes a las 21 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Por su parte, los jugadores dirigidos por Cristián “Kily” González ya suman tres jornadas sin poder sumar de a tres y solo tienen cuatro unidades en el certamen. El próximo duelo de Unión de Santa Fe será ante Godoy Cruz de Mendoza, el próximo martes a las 21.30 en el estadio Feliciano Gambarte de la provincia cuyana.

Foto: X/@Newells

Siete minutos tardó la “Lepra” en demostrar su gran estado de gracia y lo hizo con el primero de los tres goles de Ramírez. Tras una triangulación entre Ángelo Martino, Franco Díaz y Ever Banega, este último metió un gran pase entre líneas para el primero que, sobre el palo izquierdo, metió un taco en movimiento para dejársela al uruguayo que puso el 1-0 entrando solo en el segundo palo.

Sobre el final del primer tiempo, a los 41, nuevamente el ex Nacional de Montevideo aumentó la ventaja con complicidad del arquero Nicolás Campisi. El delantero charrúa recibió a metros del área, giró para su derecha y sacó un potente remate alto que el portero, que está cedido desde Huracán, se esforzó en controlarla pero se le escapó y terminó metiéndosele la pelota en su arco.

Ya en la segunda parte, a los 13 minutos, Ángelo Martino desbordó por la izquierda y metió un centro pinchado al punto penal para el uruguayo Ramírez que la paró de pecho y le dio un zapatazo cruzado al ángulo de Campisi para poner el 3-0 y su hat- trick en la noche santafesina.

Unión de Santa Fe llegó al descuento a los 27 minutos de la segunda parte con el gol de Mateo del Blanco tras un pase al medio de Lucas Gamba para que el juvenil anote su primer tanto en Primera División. Esta anotación significó el fin de la valla invicta de Newell’s en el certamen.

Síntesis de Unión vs. Newell’s

Esta es la síntesis de Unión de Santa Fe vs Newell’s Old Boys por la Copa de la Liga 2024:

Copa de la Liga 2024 – Grupo B – Cuarta fecha

Unión de Santa Fe vs Newell’s Old Boys de Rosario

Estadio: 15 de Abril, Santa Fe

Árbitro: Silvio Trucco

VAR: Jorge Baliño

Unión de Santa Fe: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán, Bruno Pittón; Enzo Roldán, Mauro Pittón, Mauro Luna Diale; Gonzalo Morales y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Newell s Old Boys de Rosario: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich, Ángel Martino; Rodrigo Fernández, Franco Díaz, Guillermo May, Ever Banega, Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Goles en el primer tiempo: 7m. Juan Ignacio Ramírez (N); 41m.

Juan Ignacio Ramírez (N) .

Goles en el segundo tiempo: 13m. Juan Ignacio Ramírez (N); 27m.

Mateo del Blanco (U) .

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Adrián Balboa por Gonzalo Morales (U), Jerónimo Domina por Federico Vera (U) y Joaquín Mosqueira por Enzo Roldán (U); 21m. Jerónimo Cacciabue por Rodrigo Fernández (N) y Ignacio Schor por Juan Ignacio Ramírez (N); 24m. Leonel Vangioni por Ever Banega (N); 26m. Patricio Tanda por Mauro Pitton (U) y Mateo del Blanco por Bruno Pitton (U); 33m.

Julián Fernández por Franco Díaz (N) y Esteban Fernández por Brian Aguirre (N).