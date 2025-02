Newell’s: el Ogro Fabbiani fue presentado y tuvo su primera práctica al frente del equipo

Tras la salida de Mariano Soso, la dirigencia de la Lepra se movió rápido y acordó con el ya ex entrenador de Riestra.

Ahora sí. Es oficial. Cristian Fabbiani es el nuevo entrenador de Newell’s Old Boys de Rosario, tras la salida de Mariano Soso del cargo. El ex futbolista con paso por la Lepra fue recibido por todo el plantel, con Keylor Navas y Ever Banega a la cabeza, y tuvo su primera práctica de cara al debut del próximo lunes a las 17 ante Barracas Central en condición de visitante.

Es un momento donde en Newell’s parece todo cuesta arriba: el equipo rosarino atraviesa un complicado momento tanto en lo institucional como en lo futbolístico, además del descontento pronunciado por parte de todo el hincha leproso.

En ese escenario, llegó Fabbiani, con la experiencia de sumar puntos en un equipo con pocas figuras en el Malevo, y con la ilusión de replicarlo en el Coloso.

Cómo se dio la llegada del Ogro Fabbiani a Newell’s

Según pudo averiguar Olé anteriormente, las charlas con el Ogro comenzaron la semana pasada e incluso él mismo quería dirigir el clásico ante Central. Sin embargo, por cuestiones de calendario decidieron esperar y aguantar a Soso una fecha más. Días después, se oficializó la vuelta del ex jugador de la Lepra al Coloso como entrenador.

El plantel recibió al Ogro. (@Newell’s)

Luego del partido de este lunes ante Sarmiento, que terminó en derrota 2-1 para Riestra en Junín, Fabbiani arregló con los dirigentes del Malevo las condiciones de su salida para poder tomar las riendas futbolísticas del club rosarino y fue despedido por las redes oficiales del club del Bajo Flores. Sin ir más lejos, hace poco menos de un año, Fabbiani dijo que “algún día” dirigiría a la Lepra. Ahora su sueño se va a cumplir…

Fabbiani ya piensa en el debut ante Barracas. (@Newell’s)

Luego de una campaña histórica en el Bajo Flores, el trabajo de Fabbiani también fue visto por la gente de Rosario. Y al margen del pasado suyo como jugador de la Lepra, los dirigentes quedaron fascinados con sus ideas, su impronta de juego y los resultados cosechados en el banco del Malevo.

Los números del Ogro y su despedida de Riestra

Como DT, se estrenó en Primera División con Riestra en 2024 y hasta el momento acumula 13 victorias, 17 empates y 15 derrotas (efectividad de 41.48%). Antes, había dirigido en el Ascenso: Fénix (2021-2022), Riestra (2022-2023) y Deportivo Merlo (2023).

“Los voy a extrañar y espero que les vaya bien. Sé que sin ustedes va a ser imposible lograr lo que me está pasando. Ustedes hicieron las pretemporadas duras, los entrenamientos en la semana, me lo hicieron todo muy fácil. De corazón creo que ustedes tienen una mística única, no lo vi nunca en el fútbol”, soltó como carta de despedida.

Por último, agregó: “No es para chuparle las medias, pero lo que hacen ustedes en otros clubes no se hace. Denle valor a lo que están logrando porque lograron algo con humildad”.

Fuente: Ole