Neuquén y Santa Cruz se sumaron a la quita de retenciones al petróleo

Ya la había firmado la semana pasada Chubut. Se busca enfrentar la caída de la producción que está registrando el país.

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmaron la quita de las retenciones al petróleo convencional en sendas reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Seguimos avanzando en la quita de retenciones al petróleo convencional. Hoy se sumaron Santa Cruz y Neuquén al esquema iniciado con Chubut para adecuar el régimen de exportaciones, preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo. Menos impuestos es más producción y más trabajo para los argentinos”, sostuvo Adorni en su cuenta de X.

Las audiencias con los gobernadores se realizaron en el Ministerio de Economía y participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, además de autoridades de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

La semana pasada había firmado la iniciativa el gobernador chubutense, mediante la cual el Estado nacional se comprometió a reducir los derechos de exportación, mientras que las provincias mantendrán políticas de apoyo a través del análisis de regalías y cánones. En paralelo, las empresas petroleras deberán asegurar la producción y los programas de inversión requeridos para dar continuidad a la actividad.

“De esta manera, las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria”, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Y agregó que el Gobierno continúa “avanzando en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con el objetivo de aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles”.

Fuente: Border Periodismo