Netflix: ¿Por qué Nairobi tuvo que dejar la La Casa De Papel?

Los motivos de la salida de Nairobi, personaje de Alba Flores, tendrían que ver más con la forma en la que sentía la actriz en ese momento en particular. Flores llegó a decir que ella se dedica a la actuación porque disfruta contar historias y lo tiene en su sangre (es nieta de Lola Flores y sobrina de Rosario), pero también afirmó que la popularidad que le genera estar en la serie boom del momento es algo con lo que no lidia bien. “Me siento muy halagada, pero me abruma”, añadió.

Flores tuvo un año importante por la pandemia y estuvo llevando varios proyectos al mismo tiempo durante cinco años, entre ellos La Casa de Papel y Vis a Vis. Su última reflexión sobre sus personajes está marcada por la nostalgia, pero con el deseo de superarlos en próximos trabajos. “Lo he vivido y he llorado con el final de cada cosa, pero soy muy vitalista y quiero que la vida siga y que vengan otros proyectos, que vayamos cambiando”, afirmó Nairobi de la serie de Netflix.

La cuarta parte de la serie de Netflix quedó en una situación de altísimo estrés que llevó a tener al profesor frente a frente con uno de los personajes más complejos y misteriosos de la toda la saga: la inspectora Alicia Sierra; y con un Gandía envalentonado amenazando con tomar el control del atraco.