Netanyahu manipula al Gigante de Plastilina

“Guerra (satírica) de los 12 días”. Por Jorge Asís

Culturas ancestrales

El proverbial aburrimiento de la paz se perforó en Israel por la brillante operación de inteligencia del Hamas.

Ataque despiadado que derivó en la carnicería del 7 de octubre de 2023.

Muestra trágica de que la CIA y el Mossad también fallan. Tienen derecho.

En general, la sobrevaloración de la propia inteligencia estimula la subvaloración de la inteligencia del enemigo.

Como si las otras fichas del ajedrez no participaran del juego.

Resulta un desafío reconocer la capacidad de perjuicio del Hamas, organización jibarizada como grupo terrorista (evaluación de Javier Milei, Panelista de Intratables).

Banda armada facturada como dependiente de Irán.

Sin que perturbe siquiera que los sanguinarios combatientes palestinos de Hamas sean árabes sunnitas.

Mientras los teócratas persas de Irán son rigurosamente chiitas.

Líneas divisorias, a lo sumo, de culturas ancestrales.

Occidente en Medio Oriente

Dos profesionales de la geopolítica, gravemente solidarios con la interpretación de Occidente en Medio Oriente, discutían por la televisión británica sobre las fallas de inteligencia que facilitaron la masacre.

Los distraídos israelíes se habían relajado hasta caer en la relativa inocencia del festival de rock, celebrado en las proximidades infernales de la frontera.

De repente fueron sorprendidos por los asesinos patrióticos de Gaza, que les cortaban en rodajas las cabezas en nombre de Dios y profanaban con énfasis a las mujeres.

O peor, se las llevaban.

Impresiona entonces la trivialidad de preguntarse en qué se falló.

Cuesta asumir que la carnicería planificada se preparó con nunca menos de un año de anticipación.

Con el manejo estricto del secreto. Sabiduría discreta que asombró, en efecto, hasta a los iraníes.

«Gran día para la civilización occidental»

Necesitado de éxitos, Donald Trump anuncia con énfasis el final de “la guerra de los 12 días”.

El ataque del sábado de Estados Unidos destruyó totalmente la peligrosidad de Irán.

“El mundo ya puede respirar en paz”.

Surgió un posteo irresponsable del empresario Marcos Galperin.

“Gran día para la civilización occidental”.

Pero con superior irresponsabilidad aún Milei replicó la boutade.

Pero desde el plácido sitial de la presidencia conquistada con votos explicables.

Un consuelo que el ruso Serguéi Lavrov, el duro canciller de Vladimir Putin -que algo del tema sabe- emitiera la sentencia justa que atormentaba al planeta.

“Tercera Guerra Mundial”.

Como si la humanidad marchara, con inconciencia colectiva, hacia el suicidio asistido.

Pero en la práctica fue otro memorable triunfo estratégico de Benjamin Netanyahu, Bibi.

El mérito de Bibi fue haber logrado que Trump se anexara a la escalada iniciada justamente por Bibi.

Y que el manipulado Trump se decidiera a arrojar los emocionantes B-2 Spirit con ojivas GBU-57 de 13 toneladas que suelen dinamitar exclusivamente a partir de los 60 metros de profundidad.

A los efectos de reducir a escombros las bases nucleares más gravitantes de Fordow, Natanz e Isfahán.

“En adelante Irán pasa a ser inofensivo”.

Pero a esta altura los teócratas persas no se conforman con salir deslucidos en la estampita.

No se les puede perder el respeto a los dignatarios con tanta facilidad.

Instalan entonces que el poderoso bombardeo de Estados Unidos en realidad no los desarticuló un pepino.

Porque tuvieron la idea originalmente persa de trasladar el uranio enriquecido, al 60%, a un mero trámite centrífugo de alcanzar los 90 grados y ser de nuevo el tormento del mundo.

El verdadero triunfador

Trump prometió que acababa en 48 horas con la guerra de Rusia con Ucrania y no tuvo suerte.

Prometió convertir la costa de Gaza en una similitud de la Costa Azul y solo provocó sonrisas.

Pobre Trump no acabó con ninguna guerra. Al contrario, creó un par de guerras más.

Pero vale la pena constatar que fue por responsabilidad exclusiva de Netanyahu.

Exactamente, Bibi emerge como el verdadero triunfador del despelote geopolítico que atormentó a la cordura del mundo relativamente civilizado.

La sagrada impopularidad de Bibi sirvió para manipular a Trump, El Gigante de Plastilina que mientras amagaba con bombardear dentro de quince días bombardeó inmediatamente esa misma noche con los “emocionantes B-2 Spirit” de ojivas increíbles, para acabar con los sepultados enriquecimientos nucleares de Irán y que volvieran a la base apacible de Missouri con la tranquilidad del deber cumplido.

La cuestión es que Trump sostiene que pulverizó el poder nuclear de Irán mientras los dignatarios del poder de Irán sostienen que el uranio sigue en casa intacto.

Aparte Trump se muestra enojado con Netanyahu, El Manipulador, porque no acata la directiva de cesar con el fuego (pero Bibi bombardea por las dudas).

La síntesis indica que Milei se inclina reverencialmente ante el pie del Gigante de Plastilina.

Mientras tanto Trump se burla, en efecto, de la diplomacia ñoña de la Unión Europea.

Pero sospecha que trasciende su desplazamiento según el antojo ideológico de Bibi.

Es Bibi el que arrastra al Imperio en la destrucción de su causa relativamente personal, aunque transformada, por pura presión, otra vez, en epidemia global.