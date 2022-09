Nazarena Vélez contó que Hernán Caire la grabó teniendo sexo sin su consentimiento

La panelista de LAM dio detalles del vínculo violento que tuvo con el conductor cuando fueron pareja

A propósito de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en LAM (América) hablaron de las infidelidades que derivaron en rupturas sentimentales. Así fue que Ángel de Brito se dirigió hacia Nazarena Vélez: “¿Te fueron muy infieles los hombres?”, le preguntó el conductor. “No me fueron muy infieles, pero sí me cagaron”, dijo la panelista.

“¿Tus relaciones se terminaron por infidelidades o por otra cosa?”, insistió de Brito. “No, nunca. Las verdaderas relaciones, no. Aunque la infidelidad es motivo de separación. Pero me parece que sí perdoné y también me han perdonado”, reflexionó Naza. Y de golpe, se le ocurrió dar un ejemplo de su propia biografía. “Me acuerdo de que me enteré de Hernán Caire, que me había cagado. Me había cagado con todo el mundo y con gente del medio. Un atrevido. Se terminó porque es una persona que no estaba bien, por todo lo otro…”, dijo acerca de la violencia física y psicológica que el ex Jugate Conmigo ejerció sobre ella en el año que duró su relación.

Vélez dijo que Caire le fue infiel con “un montón de mujeres de ese momento. Yo conducía A pleno sabado con él y él estuvo con todas las bailarinas del programa. Encima era violento, celoso, insoportable”. Y cuando sus compañeras le preguntaron cómo se enteró de eso, reveló. “Lo supe porque vi videos. Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Tenía una camarita atrás del televisor. Yo nunca me había dado cuenta”, dijo y sorprendió a todos en el estudio.

“¿Nunca te diste cuenta? O sea que estás recontra filmada...”, acotó el conductor. “Sí. Encontré los videos un día, revisando el departamento. Eran esos chiquititos, de la cámara filmadora. Y ahí también encontré todos los otros, con otras chicas. Yo tenía 22 años”. le confirmó Vélez. “¿Te encontraste con alguna amiga o alguien que confiabas?”, le preguntó Andrea Taboada. “Sí, sí…”, dijo la mamá de Barbie Vélez sin dar nombres.

“¿Seguiste con él después de eso?”, quiso saber Ángel. “No, no. Me costó mucho terminar porque era muy violento. Y me obligaba: cada vez que íbamos a terminar la relación, pasaba algo. O me fracturaba un brazo, o se iba hasta la iglesia de Luján y se golpeaba la cabeza contra la pared… Era una relación muy tóxica que yo también permití”, ahondó la panelista. Asimismo dijo que su entorno sabía perfectamente lo que pasaba entre ellos. “Lo sabía todo el mundo, pero nadie decía nada. Nadie se metía. Lo sabían los productores del programa”, dijo.

Nazarena Vélez y Hernán Caire fueron pareja entre 1997 y 1998

A Nazarena le preguntaron cuál fue su reacción al descubrir los videos que Caire había filmado sin su consentimiento cuando ellos tenían sexo. “Cuando los vi, casi me muero. Lo de las otras mujeres no me importó, me importó verme a mi. Estar filmada sin saber fue un shock para mi. Cuando descubrí eso, le rompí todo el departamento. Me agarró un ataque de furia. No me importó las veinte minas que vi. Pero cuando me vi a mi, me volví loca. Fue como una violación”, dijo.

“Cuando vi eso, me separé y lo denuncié. Pero después saqué la denuncia y me amigué. Él me decía que le podía pasar cualquier cosa si se sabía eso, que le iba a cagar la vida”, cerró Vélez.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.