Nati Jota subió una foto del futbolista “Tucu” Correa en ropa interior y la acusaron de “sexualizarlo”

En la noche del martes la Selección Argentina clasificó por penales a la final de la Copa América y enfrentará el sábado a Brasil. Para demostrar su emoción por el resultado, Nati Jota compartió una foto del Tucu Correa en ropa interior y generó polémica.

La influencer utilizó sus redes sociales para subir imágenes del jugador festejando en el vestuario junto al resto del equipo y manifestó: “Un poco de Tucu en bolas para descomprimir”. Pero su comentario despertó una ola de indignación entre sus seguidores.

Un poco de Tucu en bolas para descomprimir pic.twitter.com/Eg0fVhkV5X — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) July 7, 2021

La joven fue acusada de “sexualizar” al deportista al exponerlo y recibió comentarios como “si te sexualizan a vos con mucha razón haces un escándalo y no te dan los dedos para tuitear enojada, porque justamente está mal. No hagas lo mismo, no te rebajes a ese nivel”.

“¿Qué dirían si fuera una minita la de la foto?”, cuestionó otro usuario. Pero al ver las repercusiones de su publicación, Nati no tardó en reaccionar y respondió furiosa. “Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío”, comenzó su descargo.

Las críticas que recibió Nati Jota por sus fotos del Tucu Correa

Y continuó: “Primero: saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi ort… o las paj… que se harían y no digo nada??. Segundo: ¿No les da para entender que es DISTINTO?“.

En ese sentido explicó contundente: “Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno??? Pensás que le incomoda o le da miedo??? O algo así?? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en real