Nati Jota revolucionó las redes sociales desde un jacuzzi

Se lució con un traje de baño de dos piezas en verde oliva con detalles de tiritas en off white.

Como muchas otras influencers, Nati Jota se fue de vacaciones durante el fin de semana largo y sorprendió a sus poco más de 2 millones y medio de seguidores con el look que publicó en su perfil de Instagram. Disfrutando de un día a puro relax, se fotografió en el jacuzzi del hotel con una microbikini taparrabos bicolor, un diseño de alto impacto que se hizo sumamente popular durante el verano 2024 y que planea seguir vigente para la próxima temporada.

¿Los detalles? Se trata de un traje de baño de dos piezas con corpiño triangular simple y bombacha colaless cavada, con moldería de taparrabos y tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

Nati Jota en microbikini bicolor. (Foto: Instagram/@natijota).

El equipo cuenta con tiritas y breteles en off white, a contratono con el resto del conjunto que está confeccionado en verde oliva. En cuanto al beauty look, eligió mostrarle al natural, sin una sola gota de make up y con el pelo suelto y al viento.

Nati Jota en microbikini en el jacuzzi. (Foto: Instagram/@natijota).

En el pie de foto de la publicación, escribió un largo testimonio de su día: “Capturistas de barbarisca un ratito de descanso antes de seis millones de horas de ruta. Serán como 8 en realidad (no millones, simples horas) pero se hicieron largas. Sobretodo porque manejé yo 6 y pico de ellas y no es mi actividad favorita. Al menos no tanto tiempo”, comenzó escribiendo.

Luego continuó: “Me duelen cosas del cuerpo que me hacen acordar que estoy por cumplir 30 y que a veces me duele la espalda por dormir. Tema estrategia de volver hoy en lugar de mañana -anteúltimo feriado del finde larguísimo-: la conclusión es clara y aplicable a casi todo. Si todos se avivan, nadie se aviva. Igual sospecho que mañana sea peor pero no lo sabremos hasta entonces. Buenas noches en este segundo y anteúltimo domingo seguido”.

Nati Jota arrasó con su look. (Foto: Instagram/@natijota).

Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de los usuarios de la aplicación de fotos, que no dudaron en dedicarle todo tipo de halagos y elogios. Entre todos los mensajes que recibió, destactó el de un follower que con una cuota de humor le escribió: “Estás fuerte como té de cebolla”.