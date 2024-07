Natalie Weber se mostró indignada por la invasión de carpinchos en su casa de Nordelta: “Arruinan todo”

La panelista hizo un móvil desde su casa ubicada en el country Golf. Su relato no pasó inadvertido entre los usuarios que la volvieron tendencia.

Natalie Weber vive en un country de Nordelta y contó que atraviesa un drama a raíz de la invasión de carpinchos. La modelo se quejó de que los animales ingresan a su patio, le ensucian la pileta, le rompen los canteros y las plantas. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas en las redes sociales.

Desde un móvil de su casa para Desayuno Americano (América), la panelista dijo: “Yo voy a hablar por el barrio del Golf, que es donde vivo. Lo que sucede es que hay más de 200 carpinchos. El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta… Lo que pasa es que va a llegar un momento en que la situación va a ser insostenible, porque se reproducen mucho y cada vez hay más”.

Natalie Weber se quejó de los carpinchos de Nordelta y se volvió tendencia (Foto: Captura América)

Acto seguido, hizo un recorrido por el patio de su casa y explicó: “Mi casa da al lago, entonces entran desde ahí. Y tuve que cercar todo para que no ingresen porque vienen, me arruinan todo el pasto y me rompen los canteros”.

Viendo que el tema dividía las opiniones, Weber aclaró: “El carpincho no tiene la culpa, pero ahora tenemos que ver cómo convivimos los dos. Nosotros sin molestarlos a ellos y ellos tampoco a nosotros. No tengo problema con el carpincho, pero si entra a tu jardín y te rompe todo…”.

Por su denuncia contra los carpinchos pic.twitter.com/yTM8qy8hb4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 1, 2024

Si bien ella aclaró que cercó su patio para evitar inconvenientes, señaló: “Si viene el jardinero y me deja la puertita del costado un poquito abierta, a la noche tengo cinco durmiendo en el pasto. El problema es que te ensucian la pileta, te rompen todos los canteritos, se te comen todas las plantas, y después andá a comprarlas con el dólar como esta ahora”.

A modo de cierre, opinó que las autoridades deben tomar cartas en el asunto para resolver la situación. “Hace tres años no estaba así. Se reproducen mucho y va a llegar un momento en le que va a haber más carpinchos que humanos. Hay que llegar a un acuerdo”, reclamó.

Natalie Weber se volvió tendencia por su queja contra los carpinchos de Nordelta: los memes

El relato de Natalie Weber no pasó inadvertido entre los televidentes del ciclo y los usuarios de redes sociales que rápidamente viralizaron un clip del programa y reaccionaron con todo tipo de comentarios y memes.

Natalie Weber se volvió tendencia por su queja contra los carpinchos de Nordelta: los memes (Foto: Captura X)

“Increíble que el gobierno todavía no haya organizado una reunión con el líder de los carpinchos para que dejen de comerle las flores a Natalie Weber”, “Hay que llegar a un acuerdo, es verdad, en sacar a todas esas personas que usurparon el hábitat natural de los carpinchos y del resto de la fauna”, “Llegar a un acuerdo con los carpinchos, jajaja”, “Mirá la casa que tiene y llora el precio de las plantas”, fueron tan solo algunos de los comentarios.

