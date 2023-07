Naomi Campbell volvió a ser madre a los 53 años

Con una foto conmovedora en Instagram, revela la mano de su hija mayor de 2 años sosteniendo a su nuevo bebé, mientras comparte un mensaje lleno de amor y gratitud.

Naomi Campbell de 53 años sorprendió gratamente a sus seguidores en redes sociales al anunciar que ha dado la bienvenida a su segundo hijo.

A través de una emotiva foto en Instagram, donde se aprecian las manos de su hija mayor de 2 años y las suyas sosteniendo al nuevo miembro de la familia, Campbell expresó su amor y alegría por esta nueva incorporación.

NAOMI CAMPBELL FUE MAMÁ A LOS 53 AÑOS

“Mi pequeño amor, sé que eres infinitamente apreciado y rodeado de amor desde el momento en que llegaste a nuestras vidas. Eres un verdadero regalo de Dios. ¡Bienvenido, mi bebé!”, escribió la exitosa empresaria junto a la tierna imagen.

NAOMI CAMPBELL

La modelo hizo hincapié en que nunca es demasiado tarde para convertirse en madre, afirmando que este nuevo capítulo en su vida es un testimonio de ello. Cabe recordar que Campbell dio a luz a su primer hijo en mayo de 2021, a los 50 años, y describió esa experiencia como una bendición inmensa.

La llegada de la hija de Naomi

Campbell compartió con emoción en sus redes la llegada de su primera hija. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido como madre. Me siento profundamente honrada de tener a esta dulce alma en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo eterno que ahora compartimos, mi ángel. No hay amor más grande”.

La identidad del padre biológico no ha sido revelada, pero la modelo dejó claro que la bebé no fue adoptada y que es su propia hija. “Esta es la bendición más grande que he recibido y concebido. Es lo mejor que he hecho”, enfatizó Campbell en una entrevista para Vouge en febrero de 2022, revelando que solo un selecto grupo de personas estaba al tanto de su decisión de ser madre.

Con esta nueva incorporación a su familia, Naomi Campbell demuestra que la maternidad no tiene límites de edad y que el amor de una madre puede florecer en cualquier momento de la vida.