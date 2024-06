Nancy Pazos se desnudó en pleno vivo de la radio y el video se volvió viral

La periodista volvió a quedarse en ropa interior durante su programa en Mega y dio que hablar.

Nancy Pazos dejó de lado el pudor, se desnudó en pleno vivo de la radio y el video se viralizó en la red.

No es la primera vez que la periodista se queda en ropa interior durante su programa de radio en Mega, Ruleta Rusa. En marzo de 2023 le hizo frente al calor, se sacó la remera y posteó una foto en corpiño en las redes.

Esta vez, Nancy Pazos repitió la escena y generó incomodidad entre sus compañeros. “Este es el corpiño del talle más grande que hace esta empresa. No hay más grande, está claro. Acá entran las mellizas“, describió al mismo tiempo que mostraba la prensa.

“Yo le quiero decir a la gente que Facu no mira hacia el lado derecho, le da vergüenza”, señaló Lucas Mella al ver que Facundo Díaz estaba un tanto incómodo con la situación.

La jugada propuesta de Nancy Pazos a Jorge Rial en pleno aire de Radio 10

El jueves 1° de junio de 2023, Nancy Pazos y Jorge Rial hicieron su primer pase en Radio 10, tras los rumores de escándalo y mala onda. Los conductores aclararon que hoy en día mantienen un buen vínculo y protagonizaron un momento hot al aire.

“No esperaba encontrarte hoy, pero me dijeron que querías desnudarme“, introdujo Nancy Pazos. “Te escuché el otro día que te desnudaste, la otra vez de desnudaste…“, le dijo Jorge Rial, en alusión a cuando se quedó en corpiño durante su programa radial, Ruleta Rusa (Mega 98.3).

“¿Querés que me quede en corpiño? Yo me puedo desnudar, pero no necesitaría que lo hagas vos, lo máximo que tolero es un señor de 46 desnudo, ese es mi límite“, respondió la periodista. Y el conductor de Argenzuela (Radio 10 y C5N) redobló la apuesta: “Ojo que te podés llevar una sorpresa“.

Cabe mencionar que para ese entonces, Jorge Rial no había vuelto aún a trabajar tras el infarto que sufrió en Colombia, ya que necesitaba recuperarse, pero pasó a saludar por la radio y salió al aire. Por este motivo, sobre el final del pase, Nancy le hizo una jugada propuesta: “Para cuando hagamos el pase en serio, cuando vos hagas toda la hora de programa, ahí te prometo que me desnudo, no tengo ningún inconveniente“.