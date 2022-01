Nadal considera que Djokovic “ha tomado sus propias decisiones y eso tiene consecuencias”

El español, en contraposición con su rival, se mostró abiertamente partidario de las vacunas. El Abierto de Australia exige que todos sus participantes deben estar vacunados.

El español Rafael Nadal se refirió este jueves al escándalo que involucra al serbio Noval Djokovic, retenido en Australia por no haberse vacunado contra el coronavirus, al considerar que el serbio “ha tomado sus propias decisiones y eso tiene sus consecuencias”.

“Desde luego no me gusta esta situación, y de alguna manera lo siento por él”, lamentó Nadal luego de regresar este jueves al circuito ATP en un torneo en Melbourne, preparatorio para el Abierto del Australia.

Tras meses de ausencias y un reciente Covid-19 que definió como “extenuante”, el español comentó: “Tuve coronavirus y fui vacunado dos veces. Si se hace esto, no tienes ningún problema en jugar aquí y en cualquier parte. Eso es lo único que está claro”.

“Honestly, I've been going through some difficult, challenging moments the last year and a half but in general terms I'm super happy to be back in competition.”@RafaelNadal 💙 #MelbourneTennis https://t.co/sRskwCd9Eu

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 6, 2022