Nació la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé

La beba nació en Vancouver y la actriz y el cantante compartieron la noticia con una tierna postal en sus redes sociales

Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtieron en padres por cuarta vez. Este viernes, unos días antes de lo esperado, nació la beba en Vancouver, donde la actriz y el cantante residen buena parte del año. Y, como venían haciendo en las instancias previas, compartieron su felicidad en las redes sociales.

“Del amor es la vida y es la luz y ella… nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! ¡¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! ¡Te amamos!”, escribieron en ambas cuentas, en castellano y en inglés, y sumaron al saludo a sus otros tres hijos: Noah, de 9 años, Elías, de 6, y Vida, de 4.El nombre de la beba lo había mantenido en secreto y solo había adelantado que era obra de uno de sus hermanos, aunque no quiso develar cuál.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luisana Lopilato (@luisanalopilato)

El posteo de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana esperó la llegada de Cielo con tranquilidad, en familia y en contacto con sus seguidores de Instagram. Previamente había celebrado el baby shower rodeada de su entorno más íntimo. Fue un día muy especial y nos vamos despidiendo de la panza. Gracias a mis amigas y familia que se encargaron de preparar un baby shower espectacular, me hicieron sentir muy especial y querida. Ahora sí, entramos en la cuenta regresiva”, escribió junto a un álbum de la celebración con sus seres queridos.

Horas antes de ser mamá se abrió a un juego de preguntas y respuestas en la red social en donde tiene más de seis millones de seguidores. Allí contó que iba a ser “un parto muy cuidado y acompañado, pero no va a ser en casa”. Por otra parte, una internauta quiso saber el sexo y el nombre de su futura hija. “Es una bebita… y es todo lo que puedo contarles por ahora”, expresó dejando un manto de duda que finalmente fue develado como Cielo Yoli Rose.

Una postal de entrecasa de la familia Bublé Lopilato, antes del nacimiento de Cielo

“¿Cómo te venís sintiendo? ¿Nerviosa o más relajada?”, fue otra de las preguntas que le llegaron. “¡Me encanta estar embarazada! Amo todo el proceso, pero ahora que estoy muy, muy cerquita de la fecha, me siento un poco más ansiosa. La queremos conocer ya”, admitió la ex Rebelde Way. Sus deseos fueron órdenes y este viernes se convirtió en madre por cuarta vez.

Aunque en ese momento no había querido revelar el nombre de su pequeña, sí pudo adelantar quién lo eligió: “Uno de sus hermanos. Ya falta poquito para que se enteren”, anticipó. Y también dejó en claro que no es la única ansiosa de la familia. “Con esta carita preguntando a cada rato cuánto falta, como cuando te vas de viaje ¡Me matan de amor!”, escribió junto a una imagen risueña de Bob Esponja.

Por otro lado, sus fans quisieron saber si iba a ir al Mundial de Qatar, que se jugará a mediados de noviembre. “¡Me encantaría llevar a mis hijos a un Mundial! Pero este año se complica por la beba tan chiquita”, confesó. Por último, cerró sobre la posible fecha de parto: “Esta semana”. Finalmente, la noticia más esperada se concretó este viernes y la familia Bublé Lopilato se sigue agrandando de amor.

Luisana Lopilato y Michael Buble ya son padres de cuatro hijos

Días atrás, la actriz también fue tendencia luego de publicar un video se puso en la piel de Paola Argento, su recordado personaje en Casados con hijos, la sitcom que este verano tendrá su versión teatral. “Me llamo Paola Argento. Se pronuncia Pa-o-la. Argento. Así, como suena”, expresó recreando una escena muy graciosa de la exitosa sitcom. El posteo revolucionó las redes sociales, donde le dijeron que estaba más hermosa que nunca. La pieza teatral se estrenará en enero en el Gran Rex y, el reemplazo de Érica Rivas estará a cargo de Jorgelina Aruzzi, aunque no en el mismo rol. “Sería la nueva novia de Dardo (papel que interpreta Marcelo De Bellis)”, anunció Marcela Tauro en Intrusos. Y Maite Peñoñori aclaró: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia”.