MUUD abrió sus puertas en Trelew, sumando una nueva propuesta gastronómica

El intendente Gerardo Merino acompañó la apertura de la nueva confitería, restaurant y panadería en el centro de la ciudad, en el marco del acompañamiento permanente al sector comercial y emprendedor. Generará 15 nuevos puestos de trabajo.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, destacó la inversión del privado y la generación de nuevas oportunidades laborales, tras la apertura del local MUUD -ubicado en San Martín 57-, una nueva propuesta gastronómica que se suma al circuito comercial de la ciudad.

El local -propiedad de Germán Scandroglio-, funcionará como confitería, restaurante y panadería y generará 15 nuevos puestos de trabajo.

“Es bueno y satisfactorio que abran nuevos comercios. A partir de la implementación de la Ventanilla Única, en 15 días ya se puede abrir un comercio. Estamos acompañando y conversando con el sector en este tiempo difícil”, expresó.

Asimismo, el intendente remarcó: “Valoro que una familia de Trelew tenga la iniciativa de iniciar este nuevo emprendimiento. Destaco las ganas de hacer cosas por la ciudad en momentos que son desafiantes, y agradezco la confianza en Trelew”.

En este contexto, reafirmó el acompañamiento permanente al sector comercial y de emprendedores, no solo mediante la presencia y el diálogo directo, sino también a través de herramientas concretas que buscan aliviar y aminorar el impacto de la crisis económica nacional.

Desde el local también pusieron en valor el trabajo realizado para concretar la apertura, que demandó 14 meses de adecuación del espacio. En ese sentido, subrayaron el esfuerzo del equipo humano que forma parte del proyecto.

Y agradecieron la presencia del intendente y de los funcionarios por “ser parte de este comienzo”.

Además, indicaron que quienes deseen conocer más sobre la propuesta pueden encontrarlos en redes como muud.ok.