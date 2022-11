Murió Wilko Johnson, legendario guitarrista de Dr Feelgood y actor en Games of Thrones

El músico había sido diagnosticado hace diez años atrás con cáncer de páncreas. Tenía 75 años.

Wilko Johnson, cantante y guitarrista de Dr Feelgood, murió a los 75 años. También se dedicó a la actuación: en 2010 formó parte del reparto de la serie de la HBO Games of Thrones, interpretando en cuatro episodios a Ser Ilyn Payne, el verdugo o Justicia del Rey, al servicio de los reyes Robert I Baratheon y Joffrey I Baratheon.

Wilko Johnson, guitarrista de Dr. Feelgood. Foto: AP



La noticia fue confirmada a través de una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales:

“Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos con el corazón muy triste: Wilko Johnson murió. Falleció en su casa el lunes 21 de noviembre. Gracias por respetar la privacidad de la familia en este momento tan difícil. QEPD Wilko Johnson”.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X — Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022

Cáncer de páncreas

En 2013, Johnson Wilkinson, su verdadero nombre, fue diagnosticado con un cáncer de páncreas. Por aquellos días, su representante decía que, “Quiere seguir haciendo lo que más le gusta en el tiempo que le queda. Tocar y salir a divertirse. Todavía no está sufriendo los efectos y es de esperar que pueda disfrutar de al menos unos cuantos meses de razonable salud y actividad”.

Tiempo después, el guitarrista británico contó que estaba curado. Se había sometido a una compleja y pionera intervención quirúrgica en el Hospital de Addenbrooke (Cambridge), en la que se le extirpó un tumor así como varias secciones del sistema digestivo.

“Fue una operación de once horas y el tumor pesó tres kilogramos”, contó el músico. “Decidí que era la manera de tratar con el cáncer y simplemente traté de disfrutar el tiempo que me quedaba”, dijo.

Una banda mítica

Dr. Feelgood marcó a una generación. Se formó en 1971 y alcanzó la popularidad a mediados de década. Su repertorio estaba basado en el R&B y encabezaron en Londres el género del pub-rock, como reacción al rock progresivo y del glam rock. El movimiento punk los reconoció como una de sus fuentes de inspiración.

Así es la tapa de “Down By the Jetty”, álbum publicado por la banda británica Dr. Feelgood en 1975.



El estilo de Wilko marcó al grupo. No usaba púa para tocar la guitarra, dándole un sonido especial a sus riffs potentes y agresivos.

Dejó la banda en 1977 por diferencias musicales, y se incorporó a Ian Dury & The Blockheads, donde estuvo de 1979 a 1980. En esos días conoció al bajista Norman Watt-Roy, con el que pasó a formar la Wilko Johnson Band, completada primero por el baterista Salvatore Ramundo y más tarde por Steven Monti.

También solista

El guitarrista y compositor Wilco Johnson, ex integrante de Dr. Feelgood, según la lente de Scarlet Page.



A lo largo de los años ’80 lanzó varios trabajos como solista, por ejemplo Pull the Cover (1984), Watch Out! (1985), Call It What You Want (1987) y Barbed Wire Blues (1988).

Al final de la década del ’90 volvió al estudio con Going Back Home (1998) y más tarde Live in Japan 2000. Desde entonces se fue distanciando de los escenarios y sorprendió con su aparición en la serie Game of Thrones.