Murió Tula, el histórico hincha de la Selección Argentina

El reconocido simpatizante albiceleste falleció este miércoles tras haber sido operado hace unos días. El repaso de la vida del hombre que vio a la Selección coronarse campeona del mundo tres veces, representó a la hinchada argentina y al que Perón le regaló un bombo.

Carlos Pascual, más conocido como “El Tula”, facelleció este miércoles 7 de febrero a los 83 años. Fue un emblemático hincha de la Selección argentina y de Rosario Central que se hizo famoso por su acompañar a la Albiceleste con su bombo en todos los mundiales desde 1974.

Tula que recibió un premio The Best a “mejor hinchada” en representación de todos los argentinos tras el Mundial de Qatar 2022, llevaba una semana internado en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ingresó luego de ser operado por una grave enfermedad que arrastraba hace tiempo.

En su vida asistió a todos los mundiales desde 1974 y vio la coronación de la Selección Argentina en 1978, 1986 y 2022.

El día que Tula recibió el premio The Best

El 27 de febrero de 2023 Tula viajó a París para la gala de los premios The Best, en la que fue galardonado en representación de la hinchada argentina.

“Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios. El Dibu, Scaloni, Messi. Ahora yo como hincha estoy muy contento porque soy el primer bombo: Alemania 1974. Desde ese día histórico para acá estuve en todos los Mundiales y Copas Américas”, dijo con mucha soltura el rosarino.

“A esta altura, a los 82 años, estuve en todos lados. Soy pobre, pero viajé por todo el mundo. Soy un hincha más que vengo a representar a los miles de argentinos que estuvimos alentando a nuestra querida Selección y a los millones que festejaron el triunfo. Argentina estaba triste y nos dieron una alegría inmensa” cerró y despertó los aplausos de todos los presentes.

Luego se retiró, como no podía ser de otra manera, tocando el bombo y cantando “vamos, vamos, Argentina”.

El día que recibió el premio The Best a la mejor hinchada. QUE EN PAZ DESCANSES, TULA 💔 pic.twitter.com/duW8GnFlaV — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2024

Hincha de Rosario Central desde la cuna

Pascual era fanático de Rosario Central por herencia paterna. Desde chico vivía en el barrio donde se emplaza el club rosarino con el estadio Gigante de Arroyito. Hoy, tras confirmarse su fallecimiento, desde la institución canalla le dedicaron unas sentidas palabras.

“El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de Carlos “Tula” Pascual, fanático canalla que llevó la pasión auriazul por todo el mundo. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Desde ahora, el Tula, nos seguirá alentando con su icónico bombo desde la tercera bandeja“, publicó el club en su cuenta de X (Ex Twitter).

El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de Carlos “Tula” Pascual, fanático canalla que llevó la pasión auriazul por todo el mundo. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor.



Desde ahora, el Tula, nos seguirá alentando con su… pic.twitter.com/2X2MKX8kKf — Rosario Central (@RosarioCentral) February 7, 2024

Tula y Perón

Durante muchos años, Tula integró una agrupación peronista llamada los “Bombos de Perón” y aseguraba que el mismísimo general le había regalado su instrumento y eterno compañero.

“Me lo regaló el General Juan Domingo Perón en el año 1971 Yo estaba obsesionado por conocerlo, pero no tenía un peso y se me ocurre pedir ayuda a través de la televisión para ir a España. En una nota dije que quería regalarle el bombo al general Perón en España y que los peronistas y no peronistas debían ayudarme. Debían firmar el bombo y con cada firma, darme algo de plata. Y con esa guita me fui. Viaje en un barco en tercera con el bombo repleto de firmas de hinchas de Central, jugadores, sindicatos…”, aseguraba Tula-

El ex presidente Perón estaba exiliado y vivía en España en Puerta de Hierro en Madrid: “Llegue a la casa, golpeé la puerta y me estaban esperando Perón y Rucci (dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica). Cuando lo vi al general se me aflojaron las piernas, quedé medio boludo y ahí Rucci le dice a Perón: ‘Este compañero es de la hinchada de Central, un peronista que hizo muchos sacrificios para conocerlo’, Y el General me dice: ‘Yo tenía mentas suya, mijo..’“.

“Me preguntó el General Perón ¿Qué necesitás? Y yo le pedí un bombo nuevo y un pasaje de vuelta a Argentina. Mandó a comprar lo que había pedido y al otro día me trajeron un bombo alemán”, finalizó.