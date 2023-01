Murió Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, a los 54 años

La cantante había sufrido este jueves un paro cardíaco. “Debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, confirmó su mamá Priscilla.

a cantante Lisa Marie Presley, hija del legendario Elvis Presley, murió este jueves y fue su madre Priscilla quien comunicó la triste noticia que sacudió el glamouroso mundo de las celebridades. “Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”, lamentó la mamá de la artista.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”, expresó Priscilla a través de un comunicado a PEOPLE.

“Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”, sintetizó, visiblemente conmocionada por el fallecimiento de su hija.

La celebridad había sido trasladada de urgencia este jueves al hospital, tras ser encontrada en estado inconsciente en su dormitorio. Fue su ama de llaves quien se percató de lo sucedido y a continuación Danny Keough, su ex marido, trató de reanimarla con maniobras de RCP, hasta que llegaron los paramédicos a la vivienda.

Así lo describió el representante del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles a Page Six: “Fuimos enviados a las 10:37 a.m. a una llamada de paro cardíaco en la cuadra 5900 de Normandy Drive en la ciudad de Agoura. Llegamos al lugar a las 10:43 a.m. Una persona fue transportada a las 11:17 a.m. La paciente era una mujer de aproximadamente 55 años”.

En el transcurso de la tarde, Priscilla había compartido en Instagram una publicación en la cual se refería al delicado estado de salud de Lisa Marie.

Instagram / priscillapresley

“Mi amada hija Lisa Marie fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está recibiendo la mejor atención. Por favor, manténgala a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este momento”, había posteado Priscilla.

El martes por la noche, la cantante había asistido junto con su madre a la entrega de los premios Globo de Oro, evento en el cual Austin Butler recibió la distinción al mejor actor por su desempeño en la película “Elvis“, tras interpretar en la pantalla la figura de la mítica estrella del rock and roll.

Con un discurso emotivo de agradecimiento, el actor le había dedicado palabras cariñosas a ambas, sin saber lo que ocurriría 2 días más tarde con Lisa Marie. “Gracias por abrirme sus corazones, sus recuerdos, su hogar”, agradeció Butler.

“Lisa Marie, Priscilla, las quiero para siempre”, declaró el actor que encarnó el papel de Elvis en el film homónimo.

Lisa Marie Presley. FOTO: AFP

La batalla contra las adicciones

La hija única de Elvis Presley falleció este jueves tras sufrir un “paro cardíaco total”.

Su vida personal no estuvo exenta de capítulos traumáticos y dolorosos que en cierta etapa la condujeron por el turbio camino de las adicciones.

De hecho, en los últimos años la cantante había reconocido su dependencia de ciertas sustancias, manifestada en el consumo recurrente de analgésicos, opioides e incluso cocaína.

En 2019 compuso el prólogo para la obra de Harry Nelson “The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain” (Los Estados Unidos de los opiáceos: receta para liberar a una nación que sufre). En aquel entonces la cantante agradecía “estar viva hoy” y se sinceró al reconocer que había comenzado a tomar opioides luego del nacimiento de sus mellizas Vivienne y Finley en el año 2008.

El fantasma de las adicciones la perseguía desde mucho antes, ya que percibió los efectos devastadores de las drogas tanto en su difunto papá como también en su ex pareja, Michael Jackson, quienes lidiaron hasta el último instante con las complicaciones derivadas del consumo de sustancias.

Con respecto al trágico desenlace de Elvis, Lisa Marie recordó haber llorado mientras exclamaba: “Mi papá está muerto”. Tenía apenas nueve años.

Su vida sentimental: una sucesión de rupturas y desilusiones

En 1988 Lisa Marie Presley contrajo matrimonio con Danny Keough, con quien tuvo 2 hijos: Riley y Benjamin.

Sin embargo, la relación no prosperó y la hija de Elvis se terminó enamorando del Rey del Pop, Michael Jackson, con quien se casó en 1994.

En aquella época el músico ya afrontaba denuncias de abuso sexual infantil, pero Lisa Marie estaba convencida de que el cantante era un “incomprendido”.

“Estaba convencida de que no había hecho nada malo y de que había sido acusado injustamente. Y sí, comencé a enamorarme de él. Quería salvarlo. Sentí que podía hacerlo”, recordó más tarde.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson.

El vínculo fugaz se extendió hasta enero de 1996, momento en que la cantante solicitó el divorcio a raíz de “diferencias irreconciliables” y sumó una nueva desilusión sentimental.

Posteriormente se comprometió con el cantante John Oszajca, si bien fue rápidamente desplazado por el actor Nicholas Cage, a quien conoció en el festejo de cumpleaños de Johnny Ramone.

El matrimonio con Cage no duró más de 4 meses. “Fue una de esas relaciones en las que te casas con alguien esperando… estabilizar mi vida o, ya sabes, acentuar todo lo que estaba pasando antes de lo que era problemático”, recapituló Lisa Marie luego de su separación.

En cambio, su unión con el músico Michael Lockwood se extendió durante una década, entre 2008 y 2018. Precisamente en el año 2008 nacieron las mellizas Finley y Harper.

Lisa Marie Presley y Nicolas Cage.

“Lloraré para siempre la pérdida de mi hijo”

El golpe más traumático que recibió la hija única de Elvis Presley posiblemente sea el suicidio de su hijo Benjamín, quien tenía apenas 27 años.

El doloroso acontecimiento sucedió durante la mañana del 12 de julio de 2020, cuando los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles respondieron a una llamada de “respuesta de rescate” en la casa de Lisa Marie Presley en Calabasas, California.

Benjamín se había suicidado de un disparo y su cuerpo fue encontrado en un baño de la lujosa propiedad de Calabasas.

Lisa Marie Presley y Benjamin Keough.

Al día siguiente, la autopsia logró determinar la causa de la muerte, producida por una “herida de escopeta intraoral”.

Al parecer, justo antes de que Benjamin detonara el arma de fuego, se oyeron los gritos desesperados de su novia, Diana Pinto, quien suplicaba: “¡No lo hagas!”, según testimonios de los vecinos.

Frente a esto, Lisa Marie Presley se encontraba “completamente destrozada, inconsolable y más que devastada”.

“Ella adoraba al niño. Era el amor de su vida”, ventiló su representante en el momento de la impactante tragedia.

“Lloraré para siempre la pérdida de mi hijo”, admitió meses atrás la cantante fallecida este jueves 12 de enero de 2023.