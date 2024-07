Murió John Mayall, el padre del blues británico

Había abandonado las giras en 2021 debido a problemas de salud, a los que se refirió su familia cuando anunció su fallecimiento.

John Mayall, el pionero del blues británico, que llegó a tocar con estrellas de la talla de Eric Clapton, Peter Green y algunos de los miembros de Fleetwood Mac, murió en su casa de California a los 90 años, anunció su familia.

”Con el corazón encogido damos la noticia de que John Mayall falleció en paz en su casa de California el 22 de julio de 2024, rodeado de su querida familia”, se lee en el mensaje de Instagram sobre el músico nacido en Reino Unido.

”Los problemas de salud que obligaron a John a poner fin a su épica carrera de giras han llevado finalmente a alcanzar la paz a uno de los mayores guerreros de la carretera de este mundo. John Mayall nos dio noventa años de incansables esfuerzos por educar, inspirar y entretener”, agrega el mensaje.

En el texto colgado en la red social, sus familiares recuerdan la entrevista que el músico ofreció la diario ‘The Guardian’ en la que Mayall reflexionaba: “El blues trata -y siempre ha tratado- de esa cruda honestidad con la que expresa nuestras experiencias en la vida, algo que todo confluye en esta música, también en las letras”.

”Algo que está conectado con nosotros, común a nuestras experiencias”, agrega el mensaje de su familia que destaca “su honestidad, su conexión, su comunidad y su forma de tocar” que seguirán “influyendo en la música y la cultura de hoy y de las generaciones venideras”.

La leyenda del blues John Mayall en 2009 en New Orleans Jazz & Heritage Festival (Foto: Getty Images via AFP)Por: Getty Images via AFP

John Mayall fue nombrado Caballero del Imperio Británico, tuvo dos nominaciones a los premios Grammy y recientemente fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Según sus familiares, cuando murió estaba con sus 6 hijos, Gaz, Jason, Red, Ben, Zak y Samson, 7 nietos y 4 bisnietos, además de las que fueron sus esposas Pamela y Maggie.

John Mayall después de ser investido como Caballero del Imperio Británico en 2005 (Foto: AFP)

”Para ser sincero, no creo que nadie sepa realmente qué es (el blues) exactamente. Simplemente no puedo dejar de tocarlo”, dijo el músico en la entrevista.

Los Bluesbreakers, un campo de entrenamiento de músicos

Mayall, que nació en Macclesfield y creció en Cheadle, Gran Manchester, formó los Bluesbreakers a principios de la década de 1960. Se le atribuye el mérito de haber contribuido al resurgimiento del blues a finales de los años 1960 y se le ha descrito como el “padre del blues británico”.

Los Bluesbreakers comenzaron tocando en el Marquee Club, un club pequeño y relativamente barato, situado en el corazón del West End de Londres. En 1964, Mayall consiguió su primera fecha de grabación con el productor Ian Samwell. La banda grabó dos temas: “Crawling Up a Hill” y “Mr James”. Pero no fue hasta abril de 1965, cuando el ex guitarrista de Yardbirds, Eric Clapton, reemplazó a Roger Dean, que la carrera de Mayall realmente despegó.

John Mayall, Hughie Flint, Eric Clapton, John McVie – as the Bluesbreakers in 1966.Por: Fabiana Alejandra Ramirez

En 1965, con Eric Clapton como su nuevo guitarrista, los Bluesbreakers comenzaron a atraer considerable atención. Cuando Clapton se fue ese verano de excursión a Grecia, Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, ocupó su lugar, mientras que Jack Bruce, de la banda de rock Cream, tocó el bajo. En noviembre de 1965, Clapton regresó y Green se fue.

Los Bluesbreakers han sido considerados un campo de entrenamiento para otros músicos importantes, incluidos John McVie y Peter Green de Fleetwood Mac, Mick Taylor, que tocó con los Rolling Stones, Harvey Mandel y Larry Taylor de Canned Heat y Jon Mark y John Almond, quienes luego formaron la Mark-Almond Band.

Aunque Mayall nunca se acercó a la fama de algunos de sus ilustres ex alumnos, todavía seguía actuando a finales de sus 80 años.

“Nunca he tenido un disco que fuera un éxito, nunca he ganado un premio Grammy y la revista Rolling Stone nunca ha hecho un artículo sobre mí”, dijo en una entrevista con el Santa Barbara Independent en 2013. “Sigo siendo un artista underground”.