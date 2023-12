Murió Jacques Delors, padre de la Unión Europea

El político francés Jacques Delors, defensor a ultranza de la integración europea, padre del euro y efímera esperanza de la izquierda francesa en las elecciones presidenciales de 1995, falleció este miércoles 27 de diciembre a la edad de 98 años.

El expresidente de la Comisión Europea “falleció esta mañana en su domicilio parisino mientras dormía”, declaró Martine Aubry, su hija, a AFP.

Delors fue el “arquitecto inagotable de nuestra Europa”, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

Ministro de Economía de 1981 a 1984, bajo la presidencia del socialista François Mitterrand, Delors frustró las esperanzas de la izquierda francesa cuando se negó a presentarse a las elecciones de 1995, pese a ser el claro favorito en los sondeos.

Tras desempeñarse como ministro de Economía, fue nombrado presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, con sede en Bruselas.

Su gestión, de 1985 a 1995, estuvo marcada por la caída del Muro de Berlín (1989), que puso fin a la división existente en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y el inicio de las negociaciones para integrar a la UE a países del exbloque soviético.

Delors impulsó la creación del mercado único, la firma de los acuerdos de Schengen (de libre circulación de personas), el programa de intercambio de estudiantes Erasmus y la reforma de la Política Agrícola Común.

Bajo su mandato también se puso en marcha la unión económica y monetaria que desembocaría en la creación del euro, la moneda única compartida por 20 de los 27 miembros actuales de la UE.

Jacques Delors, el 30 de abril de 1997 en Grenoble, sudeste de Francia, tras recibir una tarta de nata arrojada por militantes anti-Maastricht, el tratado que sentó las bases del euro, firmado durante su presidencia de la Comisión Europea © / AFP/Archivos

Delors nació el 20 de julio de 1925 en París en un ambiente católico. Se casó en 1948 con Marie Lephaille (fallecida en 2020), con quien tuvo dos hijos: Martine Aubry, nacida en 1950 y actual alcaldesa de Lille (norte), y Jean-Paul, nacido en 1953, quien murió de leucemia en 1982.

“Señor Europa”

“El grado en que personificó ‘Europa’ quedó patente en las etiquetas que le asignaron los medios de comunicación de todo el mundo: ‘Señor Europa’, ‘Zar de Europa’, etc.”, escribió la biógrafa Helen Drake en ‘Jacques Delors – Perspectives on a European Leader’.

La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió a Delors como “un visionario que hizo más fuerte a nuestra Europa” y cuya “obra (…) moldeó a generaciones enteras de europeos”.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, escribió a su vez en X: “Sin él, Europa no sería lo que es hoy. Seguiremos su legado para consolidar más avances y progresos en la Unión”.

El impulso de Delors a favor de una mayor integración europea encontró sin embargo resistencia en algunos países miembros, especialmente en el Reino Unido de la primera ministra Margaret Thatcher, del Partido Conservador.

Londres abandonó el bloque europeo en 2020.

Jacques Delors falleció el 27 de diciembre de 2023 a la edad de 98 años. © Éric Piermont, AFP

En marzo de 2020, Delors urgió a los jefes de Estado y de gobierno de los países de la UE a ser más solidarios para enfrentar de manera conjunta la pandemia de coronavirus.

Hasta sus últimos días, abogó por reforzar el federalismo europeo y pidió más “audacia” como respuesta al Brexit y los ataques de “populistas de toda índole”.

Delors fundó laboratorios de ideas como el “Club témoin” y “Notre Europe”, que más tarde se convirtió en el “Instituto Jacques-Delors”.

En Francia, su negativa a presentarse a las presidenciales de 1994 sorprendió a todo el país.

“Voy a cumplir 70 años, llevo 50 trabajando sin parar y es más razonable, en estas circunstancias, plantearse un estilo de vida más equilibrado entre la reflexión y la acción”, adujo en ese momento ante 13 millones de telespectadores.

En 2021 reveló que había otras razones para su desistimiento.

“Estaba demasiado preocupado por la independencia y me sentía diferente de los que me rodeaban. Mi forma de hacer política no era la misma”, dijo al semanario francés Le Point.

“No me arrepiento”, pero “no digo que tuviera razón”, agregó.