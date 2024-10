Murió Humberto Ortega, el hermano del presidente de Nicaragua que se animó a criticarlo y fue acusado de “traición a la patria”

El exjefe del Ejército de Nicaragua estaba internado en su domicilio por una complicación respiratoria, lo que fue considerado “una prisión domiciliaria” por los opositores al régimen. En mayo puso en duda la continuidad del gobierno de Daniel Ortega.

El general Humberto Ortega, exministro de la Defensa de Nicaragua, falleció este lunes en un hospital militar de Managua debido a un paro cardiorrespiratorio. Su muerte ocurrió en medio de un fuerte hermetismo por la tensa relación que mantenía con su hermano, el presidente Daniel Ortega, quien lo “había encerrado” tras acusarlo de “traidor a la patria” por una serie de declaraciones ante los medios.

“El paciente Humberto Ortega Saavedra, de 77 años de edad, presentó paro cardiorrespiratorio, y luego de atenderlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar no salió de tal condición, declarándose fallecido a las 02:30 am”, indicó el Ejército nicaragüense en un comunicado en el que informó el deceso de su ahora exjefe.

El exjefe del Ejército permanecía bajo tratamiento en su casa, algo que había sido interpretado por medios opositores como “prisión domiciliaria”. Tras conocerse la noticia, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo destacó este lunes el “aporte estratégico” del quien integró las filas de los insurgentes que derrotaron al dictador Somoza tras la revolución sandinista.

Humberto Ortega.

Murió Humberto Ortega en medio de denuncias de la oposición nicaragüense

El domingo, la institución había señalado que el estado de salud del general Ortega había sufrido “un deterioro brusco” en las últimas horas. El pasado 21 de mayo, la policía de Nicaragua instaló una unidad médica en la casa del general retirado, lo que medios opositores en el exilio interpretaron como una detención domiciliaria.

Esta custodia policial comenzó tras una entrevista en la que Ortega expresó que su hermano, de 78 años, carecía de sucesores y que su poder no resistiría a su muerte. “Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo. Con la ausencia de Daniel sería muy frágil sostener todo lo que hasta ahora ha logrado sostener con gran esfuerzo y con enormes complejidades”, dijo en la entrevista.

En un acto público el 28 de mayo, el presidente Ortega afirmó, sin mencionar su nombre, que su hermano había cometido un acto de “traición a la patria” en 1992 al condecorar a un militar de Estados Unidos. “Yo jamás les he mostrado miedo, y jamás he dicho me voy de Nicaragua”, había dicho Humberto Ortega en la entrevista, ante la consulta sobre si su vida corría peligro

Más allá de las divisiones, este lunes en un comunicado difundido por el medio oficialista El19Digital, los hijos y nietos de Humberto Ortega expresaron su “profundo dolor por el fallecimiento” y pidieron “respeto a la privacidad y al luto” de la familia.

Por su parte, los espacios de la oposición Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) y Unamos responsabilizaron al binomio presidencial, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, por la muerte del general retirado, quien no solo compartió familia y espacio de militancia con su hermano sino que fue el jefe del Ejército de 1979 a 1995.

“En la dictadura Ortega-Murillo nadie está a salvo, ni su familia”, publicó en X el movimiento opositor CDN-Monteverde desde el exilio. Integrada por opositores que fueron “desnacionalizados” de facto, el espacio sostuvo que “Humberto Ortega murió estando detenido bajo órdenes de su hermano”.

“Cuestionar a la dictadura ha representado cárcel, incluso para los familiares directos del dictador. Humberto Ortega permaneció bajo ‘casa por cárcel de facto’ impuesto por el régimen de su hermano y su cuñada, provocando el deterioro de su salud y posteriormente su muerte”, agregó el comunicado.

Rosario Murillo y Daniel Ortega.

La historia de los hermanos Ortega

Los hermanos Ortega formaron parte de la guerrilla sandinista que luchó contra la dictadura de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua durante más de cuatro décadas (1936-1979). “Reconocemos el aporte estratégico del general Ortega como militante sandinista desde su adolescencia”, destacó el gobierno de Nicaragua en un comunicado tras el fallecimiento de Humberto Ortega, mencionando su “valentía” en acciones militares “revolucionarias”.

Tras el triunfo de la revolución en 1979, Humberto Ortega se convirtió en jefe del Ejército hasta 1995, mientras que su hermano Daniel asumió el gobierno, primero como miembro de una junta y luego de manera individual.

“Valoramos su contribución a las etapas de lucha clandestina, guerrillera, insurreccional, y en la formación inicial y dirección del Ejército de Nicaragua durante los crueles años de guerra contrarrevolucionaria impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica”, añadió el Ejecutivo.

Daniel Ortega fue derrotado en las elecciones de 1990, aunque recuperó el poder en 2007 y desde entonces fue reelegido en comicios cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la comunidad internacional. Además, su hermano Camilo Ortega, de 27 años, murió en febrero de 1978 durante la lucha armada sandinista contra la dictadura de Somoza.