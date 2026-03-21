Murió Ernesto Cherquis Bialo, leyenda del periodismo deportivo

El periodismo está de luto. Falleció una de las plumas más exquisitas y respetadas de la comunicación argentina.

El periodismo deportivo argentino está de luto. Este viernes por la noche se confirmó el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo a sus 85 años.

Luego de afrontar un delicado cuadro de salud derivado de una leucemia, el hombre que le puso voz y letra a la mayoría de las hazañas más grandes de nuestro deporte partió dejando un gran legado.

Ernesto Cherquis Bialo (1940 – 2026)

Nacido en Montevideo, Uruguay, pero argentino por adopción, Cherquis Bialo fue el alma de la era dorada de la revista El Gráfico, donde ingresó en 1963 y llegó a ser Director Editorial entre 1982 y 1990. Bajo el apodo de Robinson, cubrió más de 140 peleas de boxeo.

Su capacidad para analizar el juego y el contexto social lo llevó a trascender el papel. Fue un rostro familiar en la televisión y una voz inconfundible en la radio, donde llegó a ganar cuatro premios Martín Fierro.

Cherquis no solo narró la historia, sino que fue parte de ella. Fue el encargado de escribir “Yo soy el Diego de la gente”, la autobiografía de Diego Armando Maradona, y también la biografía de Carlos Monzón.

En su última etapa profesional, se desempeñó como Director de Medios de la AFA durante la gestión de Julio Grondona y continuó volcando su lucidez en columnas para Infobae y participaciones en C5N y Radio 10.

Hace apenas dos años, la Legislatura Porteña lo había declarado Personalidad Destacada de la Ciudad y este viernes, el periodismo despidió a uno de sus mayores exponentes.

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