Murió el chico de 14 años que mató a su padre a tiros en un country de Hudson

El adolescente, que le disparó a su familia el pasado domingo, se había intentado suicidar. La Justicia espera a que la madre pueda declarar para avanzar en la investigación

El chico de 14 años, que mató a su papá e hirió a su mamá y a su hermana de 8 años en un country de Hudson, finalmente murió este lunes mientras permanecía internado en estado crítico. El hecho se produjo el pasado domingo 1 de diciembre, cuando el adolescente le disparó a Ramiro Damián Rotelo a la altura del pecho y lo mató en el acto.

Luego de dispararle a su padre y herir tanto a su madre, identificada como Ruth Semeszczuk, como a su hermana de ocho años, el menor intentó suicidarse y fue internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico con un estado crítico. En las últimas horas, se confirmó la muerte cerebral y posteriormente el fallecimiento.

Mientras tanto, la Justicia busca determinar que fue lo que ocurrió en el lote K20 de Fincas de Hudson que acabó con este trágico desenlace. El fiscal de menores, Federico Weinstein, investiga el caso y aguarda los tiempos de recuperación de la mujer de 48 años para comenzar con las entrevistas.

Hasta ahora, no se presentaron familiares o vecinos del country que puedan explicar lo que pasó, por lo que todavía el fiscal no cuenta con los testigos necesarios para construir una hipótesis. Sin embargo, se sospecha que el menor podría sufrir un trastorno psiquiátrico, diagnosticado o no, pero todavía no hay documentación o relatos que lo confirmen. a Policía Bonaerense descubrió que no hay cámaras de monitoreo dentro de la casa.

En este sentido, la mamá del menor se convierte en una testigo de altísimo valor para la causa; si su evolución continúa de manera favorable, en “dos o tres días podría declarar”, afirma una fuente clave del caso a Infobae. La hermana herida, por su parte, solo sufrió un roce de bala.

Ramiro Damián Rotelo, el hombre asesinado por su hijo de 14 años en Barazategui

El caso

El adolescente de 14 años, señalado como autor del ataque, fue encontrado en el baño de la planta superior de la vivienda con una herida de bala en la cabeza. Según las autoridades, habría utilizado una pistola calibre 9 milímetros perteneciente a su padre para disparar contra su familia y luego intentar suicidarse.

En el comedor de la planta baja, los efectivos de la Policía Bonaerense hallaron el cuerpo de Ramiro Damián Rotelo, de 49 años, con una herida de arma de fuego en el pecho, con orificio de salida en la espalda. En tanto, en la vereda de la casa se encontraba su esposa, Ruth Semeszczuk, de 48 años, con un disparo en el abdomen. A dos viviendas de distancia fue localizada su hija de 8 años, herida por el roce de una bala. Ambas víctimas fueron asistidas por vecinos antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El SAME trasladó a los heridos al hospital Evita Pueblo de Berazategui. Según las fuentes del caso, la mujer, que es perito de la Corte Suprema de la Nación, fue intervenida quirúrgicamente y ahora se recupera con un estado estable. La niña, por su parte, está fuera de peligro tras sufrir un traumatismo de tórax.

El ataque ocurrió en la mañana del domingo, cuando los vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos y varias detonaciones. Según informaron testigos, la madre salió ensangrentada pidiendo ayuda y gritando: “Mató al papá y nos quiso matar”. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y de seguridad, mientras que el caso quedó en manos del fiscal Weinstein, del Fuero de Responsabilidad Juvenil del departamento judicial de Quilmes.

La investigación está caratulada como homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma, además de tentativa de homicidio agravado en dos hechos. Los vecinos indicaron a los policías que el adolescente podría tener problemas psiquiátricos, aunque las autoridades no han descartado ninguna hipótesis.

El padre, fallecido en el ataque, había cumplido 49 años el 10 de noviembre pasado. Ingeniero químico por la Universidad de Buenos Aires, era socio gerente de una empresa constituida en 2020, con experiencia previa en firmas relacionadas al poliuretano.

Fuente: Infobae