Murió el actor y cantante Meat Loaf

Tenía 74 años y vendió más de 100 millones de discos en 60 años de carrera, además de aparecer en películas como “El club de la pelea” y obras de teatro como “Hair”

Meat Loaf, la estrella del rock estadounidense que saltó a la fama mundial con su álbum “Bat Out of Hell”, murió a los 74 años. “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado”, dice el anuncio publicado en su página de Facebook.

El cantante y actor estadounidense, de nombre Michael Lee Aday, tuvo una carrera de seis décadas y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. “Bat Out of Hell”, su colaboración de gran éxito de ventas con el compositor Jim Steinman y el productor Todd Rundgren, salió a la luz en 1977 y lo convirtió en uno de los artistas más reconocidos del rock.

Entre sus éxitos se encuentran el tema que da título a “Bat out of Hell”, de casi 10 minutos de duración, “Paradise by the Dashboard Light”, del mismo álbum, y “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, del álbum de 1993 “Bat Out of Hell II: Back into Hell”.Bat out of hell, el clásico de Meat Loaf

Además actuó en más de 65 películas, incluyendo “El club de la lucha”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” y “¡Qué desparrame!”.

”Sabemos cuánto significaba para muchos de vosotros y apreciamos realmente todo vuestro amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso”, remarca su familia, que concluye con un mensaje en su página de Facebook: “De su corazón a vuestras almas…¡nunca dejen de rockear!”.

Orígenes

Nativo de Dallas, Aday era hijo de una maestra de escuela que lo crió sola después de divorciarse de su padre alcohólico, un oficial de policía. Aday cantaba y actuaba en la escuela secundaria (Mick Jagger fue uno de los primeros favoritos, al igual que Ethel Merman) y asistió al Lubbock Christian College y lo que ahora es la Universidad del Norte de Texas.

Entre sus recuerdos de infancia más notables relataba haber visto a John F. Kennedy llegar a Love Field en Dallas el 22 de noviembre de 1963, luego enterarse de que el presidente había sido baleado y conducir hasta el Hospital Parkland, donde vio a Jackie Kennedy, ensangrentada, salir de un automóvil.Haría cualquier cosa por amor (pero no haré eso), otro clásico de Meat Loaf

Todavía era un adolescente cuando murió su madre y cuando adquirió el apodo de Meat Loaf (pastel de carne), cuyos supuestos orígenes van desde su peso hasta una receta favorita de su madre. Se fue a Los Ángeles después de la universidad y pronto estuvo al frente de la banda Meat Loaf Soul. Durante años, alternó entre la música y el escenario, grabando brevemente para Motown, abriendo para grupos como The Who y Grateful Dead y apareciendo en la producción de Broadway de “Hair”.

A mediados de la década de 1970, interpretó al motociclista lobotomizado Eddie en las versiones teatrales y cinematográficas de “The Rocky Horror Picture Show”, se desempeñó como suplente de su amigo John Belushi en la producción teatral de National Lampoon y había comenzado a trabajar con Steinman en “Bat Out of Hell”. La producción densa y palpitante estuvo abiertamente influenciada por Wagner, Phil Spector y Bruce Springsteen, cuyos compañeros de banda Roy Bittan y Max Weinberg tocaron en el disco. Rundgren inicialmente pensó en el álbum como una parodia del estilo grandioso de Springsteen.

El mayor éxito musical de Meat Loaf después de “Bat Out of Hell” fue “Bat Out of Hell II: Back into Hell”, una reunión de 1993 con Steinman que vendió más de 15 millones de copias y presentó el sencillo ganador del Grammy “Haría cualquier cosa por amor (pero no haré eso)”.

Fuente: Infobae con infomación de AP, EFE y Reuters