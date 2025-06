Murió el actor Harris Yulin, famoso por “Scarface” y “Ozark”

Tenía 87 años y una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión.

Harris Yulin, conocido por haber participado en películas como Scarface y series como Ozark y Frasier, murió a los 87 años en su casa de Nueva York. La familia del artista confirmó que sufrió un paro cardíaco en su casa de Nueva York.

Durante años, Yulin siempre fue un actor que se dedicó a cumplir con roles secundarios muy destacados, más allá de no haber tenido nunca un protagónico.

Quién era Harris Yulin, el actor de “Ozark” que murió a los 87 años

Cualquier fanático del cine que observe la cara de Harris Yulin reconocerá en segundos algunas de las ficciones en las que participó en toda su vida.

El artista había nacido el 5 de noviembre de 1937 en Los Ángeles. Fue abandonado cuando era bebé y dejado en las escaleras de un orfanato. Con solo 4 meses, fue adoptado y criado en un hogar judío por una familia rusa que le dio su apellido. Dijo que la inspiración que le cambió la vida para convertirse en actor llegó durante su bar mitzvah.

Harris Yulin y Al Pacino, en “Scarface”. (Foto: Universal Pictures)

Yulin estudió actuación en la UCLA antes de mudarse a Nueva York con la esperanza de forjar una carrera teatral. En 1963 empezó a hacer su recorrido en los escenarios en obras de William Shakespeare como Sueño de una noche de verano o Ricardo III.

Luego hizo un recorrido por diferentes obras de Broadway, como Watch on the Rhine, The Visit, El diario de Ana Frank, The Price y Hedda Gabler.

Mientras hilvanaba una carrera en el escenario, también probaba suerte en la pantalla grande. Durante 1970, Yulin debutó en la gran pantalla junto a Stacy Keach en la peculiar comedia dramática End of the Road.

Más tarde, en los 80, su figura se hizo más conocida. El primer gran papel que obtuvo en cine fue el de uno de los villanos de la película Scarface, protagonizada por Al Pacino. Yulin encarnó en el film dirigido por Brian De Palma a un detective corrupto que trata de extorsionar a Tony Montana.

Harris Yulin, en “Ozark”, uno de los últimos papeles que hizo. (Foto: Netflix)

Además, también trabajó en Peligro inminente, Día de entrenamiento, Los Cazafantasmas II, Multiplicity, La Femme Nikita, Cradle Will Rock, Chelsea Walls, Norman, Rush Hour 2, entre otras.

Además del cine y el teatro, Yulin fue muy famoso por algunas series en las que participó como Kojak, Ironside, Cagney & Lace, Star Trek: Deep Space Nine, La Femme Nikita, Los expedientes secretos X, 24, Buffy – La Cazavampiros, Entourage, The Blacklist , Veep, Murphy Brown y Billions.

Uno de los últimos roles que lo hizo más reconocido fue el del hombre que vive junto a la familia Byrde en la primera temporada de la fenomenal Ozark.

