Murió Chuck Norris, leyenda del cine: “Inspiró a millones de personas”

El famoso actor y referente de las artes marciales estaba internado en Hawái. Hace diez días, había publicado un video por su cumpleaños en el que se lo ve entrenar y afirma: “No envejezco, subo de nivel”.

El actor estadounidense Chuck Norris falleció a los 86 años tras haber estado hospitalizado en Hawái, aunque se desconocen las causas que ocasionaron su deceso.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana -refiere al jueves-. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, se indicó en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social Instagram.

La familia de Chuck Norris confirmó el fallecimiento del actor y deportista | Instagram @ChuckNorris

En tanto, el texto sostuvo: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

En el mismo escrito, el círculo íntimo relató cómo atraviesan la pérdida del reconocido artista: “Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”

“Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo. Gracias por amarlo con nosotros”, cerró el escrito.

Hace diez días, con motivo de su cumpleaños 86, Norris había publicado un video en su cuenta de Instagram en la que se lo ve entrenar y, al finalizar, afirma: “No envejezco, subo de nivel“.

Chuck Norris: una vida marcada por las artes marciales y Hollywood

Nacido como Carlos Ray Norris en 1940 en Oklahoma, Norris construyó una trayectoria singular que combinó disciplina deportiva y éxito en la industria del entretenimiento. Antes de convertirse en actor, desarrolló una destacada carrera en las artes marciales: fue campeón mundial de karate de peso medio durante varios años consecutivos en la década de 1960 y fundó su propio estilo de combate, el Chun Kuk Do.

Chuck Norris en 2006 con marines de Estados Unidos en Irak | Jim Goodwin – US Marine Corps – AFP

Su salto a la fama internacional llegó de la mano del cine de acción. Tras conocer a Bruce Lee, participó en la película Way of the Dragon (1972), donde protagonizó una recordada pelea con el ícono del kung fu. Ese papel lo posicionó en Hollywood y abrió el camino a una extensa carrera en el género.

La icónica pelea de Chuck Norris con Bruce Lee en la película de 1972 “Way of the Dragon'” | Captura

Durante los años 80 y 90, Norris se consolidó como una figura central del cine de acción con títulos como Missing in Action y Delta Force, donde encarnó a héroes de perfil militar y justiciero. Su imagen de dureza física y valores tradicionales lo convirtió en un símbolo del género.

Chuck Norris posa el 27 de noviembre de 1985 frente al cartel de la película ‘Invasion USA’ en París | Pierre Verdy – AFP

El reconocimiento masivo llegó también en la televisión con la serie Walker, Texas Ranger, emitida entre 1993 y 2001, en la que interpretó a un ranger texano que combinaba acción, justicia y moralidad. El programa tuvo gran éxito internacional y consolidó su popularidad en distintas generaciones.

Chuck Norris en su rol de Cordell Walker, en la serie “Walker, Texas Ranger” | Captura

Más allá de su carrera artística, Norris mantuvo un fuerte vínculo con las artes marciales y la formación de jóvenes, además de participar en actividades solidarias y proyectos educativos. Su figura trascendió el cine y la televisión para convertirse en un ícono cultural global, incluso en la era de Internet, donde su imagen fue asociada a una serie de memes que reforzaron su reputación de invencibilidad.

Con una trayectoria que abarcó más de cinco décadas, Chuck Norris dejó una marca indeleble tanto en el deporte como en la cultura popular.

Fuente: Perfil